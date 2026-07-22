Выбился из сил: под Волгоградом спасли заплывшего на глубину ребенка

22 июля удалось избежать трагедии на реке Ахтуба в Волгоградской области. 13-летний подросток при купании в водоеме заплыл на глубину и выбился из сил. К счастью, несовершеннолетнего вовремя увидели и спасли.

– Специалисты Волжского поисково-спасательного подразделения № 2 ГКУ Служба спасения пришли на помощь 13-летнему подростку, который подверг свою жизнь неоправданному риску, – рассказали в ГКУ Служба спасения.

Мальчику помогли добраться до берега. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Фото из архива V102.RU