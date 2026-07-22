Главное

Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Володин предложил Минобороны отправить депутатов ГД на летние военные сборы
Провести депутатам часть летнего отпуска на военных сборах предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Соответствующее предложение он озвучил Минобороны России, которое должно проработать вопрос об...
Федеральные новости
 Первый регион России запретил продажу вейпов на пять лет
С 1 марта 2027 года в Саратовской области вводится пятилетний запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующее решение приняли депутаты Саратовской областной думы, сообщает ИА «СарИнформ»....
Общество

В Волгоградской области не спешат зацветать знаменитые лотосы: узнали, почему

Общество 22.07.2026 21:06
0
22.07.2026 21:06


Напоившее всю Волгоградскую область половодье скорректировало привычные природные графики. Так, из-за большой воды знаменитые лотосы отстанут от «расписания» почти на две недели и покажутся во всей красе только в начале августа.


Озеро с утонченными цветами близ поселка Красный Буксир уже давно стало новой точкой притяжения как для жителей Волгоградской области, так и для туристов. Спускаясь к кромке воды, волгоградки в «выходных» платьях устраивают здесь целые фотосессии. Правда, в этом году природный антураж может быть чуть скромнее, предупреждают специалисты природного парка.

В связи с достаточно высоким уровнем воды, сохраняющимся в ериках и озерах Волго-Ахтубинской поймы, цветение лотосов в Волгоградской области в этом году начнется позже обычного – не раньше начала августа. По оценке специалистов, оно также может быть менее интенсивным, чем в прошлые годы, – комментируют в парке «Волго-Ахтубинская пойма». – Это связано с тем, что значительная часть ресурсов растений уходит на формирование более мощной листовой системы.


К слову, говорить о том, что озеро теряет свой шарм окончательно и бесповоротно, было бы несправедливо. Работники природного парка отмечают, что никаких стандартов по численности для цветов нет и просто не может быть. 

Количество цветков лотоса может варьироваться в разные годы как из-за степени обводненности поймы, так и в силу погодно-климатических условий. При этом самой популяции растений в природном парке ничего не угрожает – они сформировали устойчивую корневую систему и находятся в стабильном состоянии. Более того, лотос орехоносный – инвазивное и чужеродное для природы Волгоградской области растение. Он достаточно агрессивен и способен активно расселяться по природным водоемам и водотокам, приводя к их излишнему заиливанию и заболачиванию, снижению площади нагула рыб и ухудшению их воспроизводства, вытеснению типичных местных водных растений из их местообитаний. По этой причине на территории Волго-Ахтубинской поймы специалисты следят за распространением его ареала и не планируют мероприятий по увеличению численности.


Интересно, что в 2024-м, когда уже в апреле город утонул в пьянящих запахах сирени, бутоны лотосов показались на водной глади уже к середине июля.

Традиционно лотосы зацветают в нашем природном парке в 20-х числах июля. Сезон продолжается до середины сентября, хотя к этому моменту многие растения уже отцветают, – рассказывали собеседники ИА «Высота 102». – Пик цветения, как правило, приходится на середину августа. В этом же году первые бутоны появились на поверхности воды после 10 июля.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.07.2026 21:06
Общество 22.07.2026 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 19:20
Общество 22.07.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 18:39
Общество 22.07.2026 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 17:19
Общество 22.07.2026 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 14:55
Общество 22.07.2026 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 13:48
Общество 22.07.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 13:04
Общество 22.07.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 12:22
Общество 22.07.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 12:03
Общество 22.07.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 11:50
Общество 22.07.2026 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 11:33
Общество 22.07.2026 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 10:56
Общество 22.07.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 10:30
Общество 22.07.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 10:03
Общество 22.07.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2026 09:19
Общество 22.07.2026 09:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
Нелегальная свалка в Советском районе Волгограда причинила вред на 15 млн рублейСмотреть фотографии
21:35
Выбился из сил: под Волгоградом спасли заплывшего на глубину ребенкаСмотреть фотографии
21:06
В Волгоградской области не спешат зацветать знаменитые лотосы: узнали, почемуСмотреть фотографии
20:39
Новые лимиты отстрела оленей, косуль и лосей утверждены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:29
Володин предложил Минобороны отправить депутатов ГД на летние военные сборыСмотреть фотографии
19:34
В Серафимовиче, Волжском и Волгограде откроют мобильные офисы ФНССмотреть фотографии
19:20
Врачи спасли 27-летнюю волгоградку от внезапной смертиСмотреть фотографии
19:03
Первый регион России запретил продажу вейпов на пять летСмотреть фотографии
18:39
70 виноделов России едут в Волгоград: 24 июля стартует «Волга-Дон Вин Фест»Смотреть фотографии
18:38
Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентябряСмотреть фотографии
18:03
Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВОСмотреть фотографии
17:27
Боевой опыт даст преимущество при поступлении на муниципальную службуСмотреть фотографии
17:19
Ливни и град: в Волгограде объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
17:14
Суд отправил в СИЗО задержанного в Волгограде МельниченкоСмотреть фотографии
16:51
Кузница чемпионов: «Динамо» 89 лет назад удостоили ордена ЛенинаСмотреть фотографии
16:14
Волгоградец незаметно вынес из магазина мешок колбасыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Бюджет Волгоградской области пересмотрят ради развития регионаСмотреть фотографии
14:55
В рядах кандидатов в Госдуму от Волгоградской области появилась «зеленая»Смотреть фотографии
14:34
Двое жителей Краснодарского края погибли от атак ВСУСмотреть фотографии
14:23
EVOLUTE i-SPACE 4x4: полный привод без компромиссовСмотреть фотографии
14:10
«Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады WildberriesСмотреть фотографии
14:10
Волжская фирма за 25 млн рублей подсветит Комсомольский мост в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Многодетным волгоградцам вернут 50% стоимости обучения детей в колледжахСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев чаще всего атакуют мошенники под видом пенсионных и социальных службСмотреть фотографии
13:04
Волгоградцев замучили затопленные подвалы и гнус в МКДСмотреть фотографии
12:22
Волгоградке выплатят четверть миллиона за травму на оптовом рынкеСмотреть фотографии
11:50
Из этого материала делают крылья для самолетов: в Волжском открывают памятник семьеСмотреть фотографии
11:33
Бочаров с Кравченко провели коллегию ГУ МВДСмотреть фотографии
11:31
Атаки ВСУ вынудили Минтранс пересмотреть правила стоянки у портов Азов и КавказСмотреть фотографии
11:24
Идут по жаре пешком: в Волгограде у ТЦ «Европа» массово встали трамваиСмотреть фотографии
 