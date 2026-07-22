



Напоившее всю Волгоградскую область половодье скорректировало привычные природные графики. Так, из-за большой воды знаменитые лотосы отстанут от «расписания» почти на две недели и покажутся во всей красе только в начале августа.





Озеро с утонченными цветами близ поселка Красный Буксир уже давно стало новой точкой притяжения как для жителей Волгоградской области, так и для туристов. Спускаясь к кромке воды, волгоградки в «выходных» платьях устраивают здесь целые фотосессии. Правда, в этом году природный антураж может быть чуть скромнее, предупреждают специалисты природного парка.

– В связи с достаточно высоким уровнем воды, сохраняющимся в ериках и озерах Волго-Ахтубинской поймы, цветение лотосов в Волгоградской области в этом году начнется позже обычного – не раньше начала августа. По оценке специалистов, оно также может быть менее интенсивным, чем в прошлые годы, – комментируют в парке «Волго-Ахтубинская пойма». – Это связано с тем, что значительная часть ресурсов растений уходит на формирование более мощной листовой системы.





К слову, говорить о том, что озеро теряет свой шарм окончательно и бесповоротно, было бы несправедливо. Работники природного парка отмечают, что никаких стандартов по численности для цветов нет и просто не может быть.

– Количество цветков лотоса может варьироваться в разные годы как из-за степени обводненности поймы, так и в силу погодно-климатических условий. При этом самой популяции растений в природном парке ничего не угрожает – они сформировали устойчивую корневую систему и находятся в стабильном состоянии. Более того, лотос орехоносный – инвазивное и чужеродное для природы Волгоградской области растение. Он достаточно агрессивен и способен активно расселяться по природным водоемам и водотокам, приводя к их излишнему заиливанию и заболачиванию, снижению площади нагула рыб и ухудшению их воспроизводства, вытеснению типичных местных водных растений из их местообитаний. По этой причине на территории Волго-Ахтубинской поймы специалисты следят за распространением его ареала и не планируют мероприятий по увеличению численности.





Интересно, что в 2024-м, когда уже в апреле город утонул в пьянящих запахах сирени, бутоны лотосов показались на водной глади уже к середине июля.

– Традиционно лотосы зацветают в нашем природном парке в 20-х числах июля. Сезон продолжается до середины сентября, хотя к этому моменту многие растения уже отцветают, – рассказывали собеседники ИА «Высота 102». – Пик цветения, как правило, приходится на середину августа. В этом же году первые бутоны появились на поверхности воды после 10 июля.

Фото из архива V102.ru