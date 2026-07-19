Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Федеральные новости
 В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку
В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщают «Ведомости Юг».  По данным издания, платить за...
Спорт

Цена невынужденных ошибок в регби тоже высока. «Ротор» в упорной борьбе проиграл МАР

Спорт 19.07.2026 15:50
0
19.07.2026 15:50


Московская академия регби одержала вторую победу в Высшей лиге, переиграв волгоградский «Ротор» в Зеленограде – 33:12 (20:5).

Волгоградцы первыми открыли счёт и на короткое время задали тон матчу. Однако «академики» быстро завладели инициативой и уже в первом тайме организовали три попытки, не позволив сопернику вернуть контроль над игрой. Во второй половине встречи москвичи добавили ещё две попытки, окончательно закрепив преимущество. Дубль на свой счёт записал Никита Авдеев – именно его рывки и точные передачи стали одним из ключевых факторов, позволивших МАР стабильно конвертировать эпизоды в очки.

Подопечные Георгия Веливанова не сдавались: им удалось совершить по одной попытке в каждом из таймов, показав характер и умение отвечать на давление. Но, к сожалению, «Ротор» допустил большое количество невынужденных ошибок, после которых регбисты из Москвы стабильно зарабатывали очки. В регби цена таких просчётов особенно высока: соперник почти гарантированно превращает потерю в попытку, и именно эта разница в дисциплине стала определяющей в поединке.

Положение в турнирной таблице наглядно отражает плотность борьбы в Высшей лиге и место «Ротора» на фоне конкурентов. «Балтийский шторм» уверенно лидирует, имея стопроцентный результат: три победы в трёх матчах и колоссальный разрыв по разнице очков – плюс 171. При этом команда заработала бонусный атакующий балл, что дополнительно подчёркивает доминирование в матчах.

МАР, несмотря на два поражения, держится в группе лидеров с десятью очками. Важно, что у москвичей есть и бонусный атакующий, и бонусный защитный балл – это говорит о том, что команда умеет не только ярко атаковать, но и сдерживать сильных соперников даже в неудачных матчах. Разница очков у МАР пока отрицательная (минус 6), но набранные баллы и стабильность результатов позволяют команде оставаться в верхней части таблицы.

ЦСКА, сыграв всего два матча, демонстрирует высокую эффективность: две победы, плюс 42 по разнице очков и бонусный атакующий балл. Это показывает, что армейцы действуют максимально прагматично и используют свои моменты.

«Ротор» после трёх матчей занимает четвёртую строчку с пятью очками. У команды положительная разница очков (плюс 19) и бонусный атакующий балл – это свидетельство того, что волгоградцы умеют создавать и реализовывать моменты. Однако это поражение показывает, что пока не хватает стабильности и умения удерживать преимущество.

Сборная Санкт‑Петербурга, имея четыре очка, замыкает пятёрку. При этом у команды пока нет бонусных баллов, что говорит о недостаточной эффективности в реализации моментов и удержании счёта.

Для «Ротора» сейчас ключевой задачей становится работа над надёжностью – чтобы в следующих матчах не отдавать инициативу так рано и не дарить сопернику лёгкие очки из‑за невынужденных потерь. И уже совсем скоро команде предстоит серьёзная проверка: 8 августа в Волгограде «Ротор» сыграет с лидером чемпионата – «Балтийским штормом». Именно в такой игре станет ясно, насколько быстро волгоградцы смогут исправить ошибки и вернуть себе уверенность.

Александр Веселовский

Фото: «Ротор» | Регби Волгоград

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.07.2026 18:15
Спорт 19.07.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2026 17:02
Спорт 19.07.2026 17:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2026 15:50
Спорт 19.07.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2026 06:20
Спорт 19.07.2026 06:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2026 16:59
Спорт 18.07.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2026 13:02
Спорт 18.07.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2026 20:26
Спорт 17.07.2026 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2026 18:50
Спорт 17.07.2026 18:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2026 07:42
Спорт 17.07.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2026 20:57
Спорт 16.07.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2026 07:53
Спорт 16.07.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 15:17
Спорт 15.07.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 09:14
Спорт 15.07.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 07:23
Спорт 15.07.2026 07:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.07.2026 15:30
Спорт 14.07.2026 15:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:04
Под Волгоградом назвали победителей игры «Зарница 2.0 Педвузы»Смотреть фотографии
18:15
Волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед матчем второго тураСмотреть фотографии
17:31
Под Волгоградом суд оставил в СИЗО ревнивого убийцуСмотреть фотографии
17:02
Волгоградские спортсмены берут медали на стартах в КраснодареСмотреть фотографии
16:21
«Спасибо за открытые сердца!»: Александра Пахмутова поделилась теплыми воспоминаниями о ВолгоградеСмотреть фотографии
15:50
Цена невынужденных ошибок в регби тоже высока. «Ротор» в упорной борьбе проиграл МАРСмотреть фотографии
15:14
Волгоградские леса останутся для жителей под запретом из-за жарыСмотреть фотографии
14:27
Берег Волги в центре Волгограда взяли под охрануСмотреть фотографии
13:26
Более 9 тыс. волгоградских металлургов могут уйти на пенсию досрочноСмотреть фотографии
12:48
Волгоградские силовики под «взором» БПЛА искали мигрантов на полях и стройкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Закрылся первый в Волгограде магазин сети «Л’Этуаль»Смотреть фотографии
11:40
Под Волгоградом водитель фуры «впечатал» иномарку в КАМАЗСмотреть фотографии
11:12
Маневр волгоградца на иномарке покалечил ребенка в автобусеСмотреть фотографии
10:27
«Место любопытное»: краевед напомнил историю участка каменной мостовой на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:17
140 вражеских БПЛА не затронули Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:04
Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
Атаки БПЛА привели к задержкам и отмене рейсов в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:56
Бочаров возглавил попечительский совет по восстановлению Казанского храма в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:10
Юные рецидивисты в Волгограде украли с предприятия медный кабельСмотреть фотографии
06:47
60-килограммовую пробку из тряпок удалили из канализации в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:20
Волгоградская сборная на Спартакиаде учащихся – перед решающими матчами группового этапаСмотреть фотографии
05:59
Волгоградцы провели ночь под угрозой атак БПЛАСмотреть фотографии
21:33
Почти годовая «норма»: волгоградские УК за шесть месяцев поставили рекорд по штрафамСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде определились с названием новой зоны отдыха на юге городаСмотреть фотографии
19:33
Детский омбудсмен нагрянет в волгоградское село, прогремевшее травлей ученицыСмотреть фотографии
18:18
«Не думают ни о школьниках, ни о взрослых»: волгоградцы пожаловались на опасные остановки-невидимки на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
16:59
«Ротор‑М» уступил «Черноморцу‑М» в домашнем матче – 0:2Смотреть фотографии
16:25
«Заехал на пути и оставил машину»: в полиции рассказали подробности ДТП с пассажирским поездомСмотреть фотографии
15:23
В Волжском мэрия попросила горожан закрывать окна из-за облаков химикатовСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде 19 июля простятся с заслуженным врачом РФ Всеволодом ЩучкинымСмотреть фотографии
 