Московская академия регби одержала вторую победу в Высшей лиге, переиграв волгоградский «Ротор» в Зеленограде – 33:12 (20:5).

Волгоградцы первыми открыли счёт и на короткое время задали тон матчу. Однако «академики» быстро завладели инициативой и уже в первом тайме организовали три попытки, не позволив сопернику вернуть контроль над игрой. Во второй половине встречи москвичи добавили ещё две попытки, окончательно закрепив преимущество. Дубль на свой счёт записал Никита Авдеев – именно его рывки и точные передачи стали одним из ключевых факторов, позволивших МАР стабильно конвертировать эпизоды в очки.

Подопечные Георгия Веливанова не сдавались: им удалось совершить по одной попытке в каждом из таймов, показав характер и умение отвечать на давление. Но, к сожалению, «Ротор» допустил большое количество невынужденных ошибок, после которых регбисты из Москвы стабильно зарабатывали очки. В регби цена таких просчётов особенно высока: соперник почти гарантированно превращает потерю в попытку, и именно эта разница в дисциплине стала определяющей в поединке.

Положение в турнирной таблице наглядно отражает плотность борьбы в Высшей лиге и место «Ротора» на фоне конкурентов. «Балтийский шторм» уверенно лидирует, имея стопроцентный результат: три победы в трёх матчах и колоссальный разрыв по разнице очков – плюс 171. При этом команда заработала бонусный атакующий балл, что дополнительно подчёркивает доминирование в матчах.

МАР, несмотря на два поражения, держится в группе лидеров с десятью очками. Важно, что у москвичей есть и бонусный атакующий, и бонусный защитный балл – это говорит о том, что команда умеет не только ярко атаковать, но и сдерживать сильных соперников даже в неудачных матчах. Разница очков у МАР пока отрицательная (минус 6), но набранные баллы и стабильность результатов позволяют команде оставаться в верхней части таблицы.

ЦСКА, сыграв всего два матча, демонстрирует высокую эффективность: две победы, плюс 42 по разнице очков и бонусный атакующий балл. Это показывает, что армейцы действуют максимально прагматично и используют свои моменты.

«Ротор» после трёх матчей занимает четвёртую строчку с пятью очками. У команды положительная разница очков (плюс 19) и бонусный атакующий балл – это свидетельство того, что волгоградцы умеют создавать и реализовывать моменты. Однако это поражение показывает, что пока не хватает стабильности и умения удерживать преимущество.

Сборная Санкт‑Петербурга, имея четыре очка, замыкает пятёрку. При этом у команды пока нет бонусных баллов, что говорит о недостаточной эффективности в реализации моментов и удержании счёта.

Для «Ротора» сейчас ключевой задачей становится работа над надёжностью – чтобы в следующих матчах не отдавать инициативу так рано и не дарить сопернику лёгкие очки из‑за невынужденных потерь. И уже совсем скоро команде предстоит серьёзная проверка: 8 августа в Волгограде «Ротор» сыграет с лидером чемпионата – «Балтийским штормом». Именно в такой игре станет ясно, насколько быстро волгоградцы смогут исправить ошибки и вернуть себе уверенность.

Александр Веселовский

Фото: «Ротор» | Регби Волгоград