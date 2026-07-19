Волгоградские спортсмены берут медали на стартах в Краснодаре

В Краснодаре подходят к финишу Первенство России U16 и Всероссийские соревнования U18. С утра до вечера на дорожках и секторах кипели страсти, а программа держала в напряжении и спортсменов, и тренеров.

Волгоградские атлеты не остались в стороне от борьбы за пьедестал. В прыжках в высоту у юношей Ярослав Черний из Волгоградской области уверенно завоевал золото: он взял планку на отметке 1,90 м с первой попытки. Его соперник Денис Чижиков (Санкт‑Петербург) смог повторить этот результат лишь с третьей попытки, поэтому стал серебряным призёром. Бронзу с результатом 1,85 м забрал Матвей Мирхазетдинов из Республики Башкортостан.

Ещё ярче проявила себя Марьяна Алейник (Волгоградская область) в барьерном беге. Сначала она поднялась на третью ступень пьедестала в беге на 100 метров с барьерами, показав 14,14 с. А уже на следующий день Марьяна взяла золото на дистанции 300 метров с барьерами – она финишировала с большим отрывом, уверенно опередив соперниц. Её результат – 43,09 с – оказался для них недосягаемым. Серебро и бронзу здесь завоевали Вероника Тюкина (Краснодарский край, 44,45 с) и Александра Медведева (Саратовская область, 44,63 с). Для Марьяны это был настоящий прорыв: два дня подряд – два пьедестала, и в финале она будто бежала не только на секунды, а на характер.

Соревнования проходят при поддержке Российского спортивного фонда – и эта поддержка чувствуется в каждой детали: от организации до атмосферы, где каждый старт – уже маленькая победа, а медаль – её заслуженное подтверждение.

Александр Веселовский

Фото: ВФЛА