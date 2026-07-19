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Общество

«Спасибо за открытые сердца!»: Александра Пахмутова поделилась теплыми воспоминаниями о Волгограде

Общество 19.07.2026 16:21
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19.07.2026 16:21


Известный композитор Александра Пахмутова, которая приезжала в Волгоград на празднование 9 Мая, поделилась воспоминаниями о поездке, сообщив, что они греют ее душу. 

– Прошло уже несколько месяцев с нашей встречи, но в душе до сих пор живет невероятное тепло вашего гостеприимства, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Александры Николаевны. – Приехать домой, на мою родную землю… Для человека нет большего счастья, чем ступить на порог своего детства. Сталинград-Волгоград — это камертон всей моей жизни. Здесь навсегда поселился тот самый несгибаемый характер нашего народа, который мы пронесли через все испытания. Каждая улица помнит великий подвиг, каждый камень дышит историей мужества.

Знаменитая землячка подчеркнула, что для нее является большим счастьем встретить День Великой Победы на родной Волгоградской земле, увидеть ветеранов. 

– Я чувствовала общую гордость и тихую скорбь у подножия Мамаева кургана. Там, где когда-то гремела сталь, сегодня звучит музыка вечной памяти. И эта тишина над Волгой говорит громче любых слов, – призналась Александра Пахмутова. – Дорогие мои сталинградцы-волгоградцы, спасибо вам за вашу искренность, за открытые сердца, за то, что так бережно храните нашу общую историю. Ваша любовь к родной земле лечит любые тревоги.

Особые слова благодарности композитор адресовала губернатору Андрею Бочарову, поблагодарив его за приглашение, а также за «неизменное внимание к людям, безграничную любовь к нашей области и городу-герою». Александра Пахмутова пожелала Волгограду мира и процветания, пообещав еще приехать в любимый город.

Фото: администрации Волгоградской области

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