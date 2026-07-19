На базе «Ротора» прошла открытая тренировка, куда клуб пригласил болельщиков. Для многих – это редкая возможность увидеть, как команда готовится к домашнему матчу со «СКА‑Хабаровск» – без камер и нарезки лучших моментов, а по-настоящему, шаг за шагом.









Вечер субботы начался с по-настоящему тёплого и важного момента. Елена Долгалёва – давняя болельщица «Ротора»: с рождения живёт с ДЦП и старается не пропускать ни одного матча любимой команды. Но в последнее время даже это стало почти невозможно: её коляска окончательно пришла в негодность.

– Коляска развалилась совсем – подножка и подлокотник перестали держаться и не подлежат ремонту. Про поездки на «Ротор» я вообще молчу. Я не могу даже посетить поликлинику или больницу, – поделилась Елена.





И вот – радостная новость: болельщики, фанаты, игроки и тренерский штаб «Ротора» совместными усилиями собрали необходимую сумму на новую коляску. Символический жест поддержки сделал вратарь Никита Чагров – он передал Елене конверт с деньгами. В этот момент стадион будто стал чуть теплее.









Сама тренировка шла по чёткому плану. Сначала – разминка и ускорения, затем команда перешла к работе над координацией и скоростью ног. В технической части футболисты делали упражнения на скоростно‑силовые качества. Один из базовых, но очень эффективных элементов – перешагивания через мини‑барьеры с высоким подниманием бедра. Здесь важно не «перепрыгнуть любой ценой», а контролировать амплитуду, держать осанку и ритмично чередовать ноги. Именно такие детали потом и решают в игре: помогают быстрее стартовать и резче менять направление.









Вратари Никита Чагров, Владимир Сугробов и Иван Литвенок работали по отдельной программе под руководством тренера вратарей. Алан Цараев, который сейчас на этапе восстановления, занимался по индивидуальному плану.









Дальше тренерский штаб разделил команду на три группы по семь человек – футболисты продолжили оттачивать взаимодействие в «квадрате». Это упражнение выглядит почти как игра, но в нём прячется серьёзная работа: умение быстро принимать решения, чувствовать партнёра и не терять мяч под давлением.





После открытой части тренировки мы пообщались с Александром Трошечкиным, который за короткое время стал одним из лидеров команды. В первую очередь интересовал матч с «Нижним Новгородом»: в той игре Александр постоянно оказывался в центре событий, а нашу «пятёрку» регулярно сбивали. У меня сложилось впечатление, что его намеренно провоцировали.





Александр смотрит на ситуацию спокойнее:

– Да нет, просто часто мяч оказывался в моей зоне. Против меня играли ребята молодые, и когда они проигрывали в единоборствах, то выбирали не совсем правильные решения – поэтому и сложилось такое впечатление. Это нормальная ситуация. И меня невозможно спровоцировать (улыбается). Там по другим моментам можно много вопросов задавать. И почему они всегда решались в пользу «Нижнего Новгорода»… Ну, это уже другой вопрос.





Александр, полгода назад мы тебя принимали в команду. А сейчас ты уже старожила и помогаешь новичкам влиться в коллектив. Есть ли в команде какие‑то свои ритуалы для адаптации?

– Ритуалы, конечно, есть в любой команде. У нас тоже есть свои «проставы»: ничего особенного, просто посидим в ресторане всей нашей дружной командой. В прошлом сезоне мы были сильны именно коллективом, и это важно сохранять. Понятно, что состав никогда не бывает одним и тем же – он меняется. Сейчас тоже много новых игроков, и мы стараемся им помочь адаптироваться, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно.

По сравнению с прошлым сезоном команда изменилась тактически. Если раньше выход из обороны выглядел не так гладко, то в последней игре с «Нижним» мы увидели более техничный футбол и точный пас. С чем связаны такие перемены?

– Мы стараемся играть прагматично, не делать ничего лишнего. В основном ошибки идут из-за того, что кто-то делает что-то лишнее. Наш тренерский штаб работает с нами уже полгода. Опять же, новички постепенно адаптируются к новым требованиям, и думаю, что вы скоро увидите плоды этой работы.

Можно сказать, что новые игроки уже влились в команду, и успешно адаптировались?

– Если бы всё шло гладко – мы бы точно выиграли. А четыре пропущенных – это много, тут без вариантов. С учётом того как там складывалось, всё равно это много, надо работать над ошибками. Опять же, сборы летние короткие, мы сыграли всего две товарищеские игры. Будем дальше прибавлять. У нас есть обойма игроков, и те, кто выходят на поле, они должны быть уверенными в себе и в том, что мы в них уверены, и болельщики. Знать, что все в них верят.

В карьере Александра было немало непростых ситуаций. Например, в Ростове состав на летних сборах был неполным, игроки подтягивались уже по ходу сезона, но команда всё равно заняла второе место.

– Поэтому в любой ситуации главное – работать, – подчёркивает он.









По окончании тренировки болельщики получили возможность взять автографы и сфотографироваться с игроками. Завершилось всё общим фото на память – эта добрая традиция сохраняется уже много лет.





Первый домашний матч «Ротор» проведёт в понедельник, 20 июля. В рамках второго тура волгоградцы сыграют со «СКА‑Хабаровск». Игра начнётся в 19:30.





















Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU