Берег Волги в центре Волгограда взяли под охрану

В Волгограде утвержден предмет охраны достопримечательного места в районе музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь в 1942-1943 годах героически обороняли Сталинград воины 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии.

Согласно приказу, объектами культурного наследия регионального и федерального значения и ценными элементами застройки и благоустройства стали 23 объекта, которые указаны в документе.





В их числе руины мельницы им. Грудинина и Дом Павлова, который героически защищала группа бойцов 13-й Гвардейской дивизии под командованием сержанта Якова Павлова.





Также в перечень предметов охраны включены братская могила, в которой похоронены воины этой дивизии; место, где находился блиндаж командира дивизии Александра Родимцева; памятное место, где в период 1942-1943 годах находился центральный участок переправы через Волгу; памятник герою Советского Союза В.С.Хользунову; водокачка и театр музкомедии; «Опорная стена» - место боев 13-й Гвардейской стрелковой дивизии 62-й Армии под командованием Родимцева; бронекатер «БК-13»; мемориально-архитектурный комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва»; барельеф, посвященный героической обороне Дома Павлова; памятники маршалу Советского Союза, четырежды герою Советского Союза Г.К. Жукову и командующему 62-й Армии, маршалу Советского Союза, дважды герою Советского Союза В.И.Чуйкову и другие объекты.

Фото из архива V102.RU