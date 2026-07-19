Под Волгоградом назвали победителей игры «Зарница 2.0 Педвузы»

Сегодня, 19 июля, в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области завершилась всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0 Педвузы». Десять команд из разных регионов проходили личные, отрядные и командные испытания.

– По итогам всех испытаний победителем стала команда «Форпост 34. Воин» ВГСПУ, второе место заняли «Яковлевцы21» из Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, третье — «Минин» из Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, – сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.

Студенты из Волгоградской, Воронежской, Самарской, Тульской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Москвы, Чувашской, Чеченской Республик и Республики Дагестан продемонстрировали свое умение в навыках тактической медицины и огневой подготовки, а также управлении БПЛА. Кульминацией стала военно-тактическая игра и финальный бой.

Фото: администрации Волгоградской области