Грозовой шторм с градом и ливнем идет на Волгоградскую область

В Волгоградской области в ближайшие часы может резко измениться погода. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 25 метров в секунду, сообщает МЧС.

– В период 12:00-13:00 и до конца суток 15 июля, ночью и днем 16 июля в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, – указано в штормовом предупреждении.

Аналогичная погода прогнозируется 15 июля в ряде регионов четырех федеральных округов России. Жителей просят соблюдать осторожность, так как шторм может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.