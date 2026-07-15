



Минувшей ночью жители Ростова-на-Дону пережили настоящий шок. Около двух часов ночи в одном из жилых кварталов города раздался взрыв беспилотника. О произошедшем журналистам Привет-Ростов рассказали местные жители.

По словам очевидицы, вся семья проснулась от странного звука, похожего на треск мопеда. Он раздавался совсем близко, а следом прогремел мощный взрыв.

– Я думала, у меня сердце остановится. Как это страшно! – цитирует СМИ ростовчанку.

Жители до сих пор не знают, сбили ли беспилотник средствами ПВО или он взорвался сам. По сообщениям соседей, осколками выбило стекла в нескольких домах, есть повреждения крыш. Люди признаются: выходить на улицу сразу после взрыва никто не решился, последствия начали оценивать только утром.

На месте происшествия всю ночь работали оперативные службы – сотрудники МЧС и пожарные обследовали территорию и призвали жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам.

Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.