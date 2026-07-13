



В Волгоградской области подписан контракт на строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через Волгу. Участок трассы протяжённостью 9,7 км в границах уже обустроенной дороги и ериков Верблюд и Судомойка возведёт АО «ГК «ЕКС» из Москвы. На проведённом властями конкурсе организация стала единственным претендентом на лот стоимостью 13 млрд рублей.

Как ранее сообщала редакция, специалистам предстоит построить в Среднеахтубинском районе новую четырёхосную проезжую часть с пятиметровой разделительной полосой. Для защиты населённых пунктов от шума дорога будет оборудована акустическими экранами, а на всём протяжении уличным освещением и камерами видеонаблюдения.

Проект осложнён особенностью рельефа заповедной территории. Специалистам предстоит построить шесть мостовых сооружений. В том числе и полукилометровый мост через ерики Верблюд и Судомойка. Участок трассы должен быть сдан к 15 ноября 2031 года.

Отметим, из-за отсутствия других претендентов ощутимо сэкономить на инфраструктурном объекте у властей не вышло. Компания инициативно скинула лишь 65 млн рублей от изначальной суммы.

Фото из архива ИА «Высота 102»



