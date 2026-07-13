



В Волгоградской области контрольно-счетная палата приценилась к доходам и расходам в региональном парламенте. По данным ревизоров, годовой бюджет думы составил 483,4 млн рублей, что на 100,9 млн рублей превысило уровень, изначально утвержденный в областном бюджете.

Ощутимую прибавку в размере 26,4% проверяющие объяснили незапланированной ранее индексацией зарплат. В целом, на зарплатный фонд думы приходится 83,3% бюджета или же 417 млн. рублей в абсолютном исчислении.

Штатная численность аппарата думы составила 139 человек. В их числе 119 сотрудников, которые пользуются особыми преференциями госслужащих, и 16 человек – обычные сотрудники. Ряды последних за минувший год несколько уменьшились за счет перевода 5 ставок в разряд государственных служащих. Вакантными остаются 14 должностей.

Доходы регионального парламента перевыполнили на 46,8%. Зарабатывала дума, в основном, на штрафах с подрядных организаций, правда, эти средства несколько меркнут на фоне общего бюджета и составляют скромные 80,6 тыс. рублей.

Отметим, из 25 депутатов свои обязанности на постоянной основе, с сохранение зарплаты, выполняют 23 человека.

Фото из архива ИА «Высота 102»