«Огненный» репортаж снял волгоградский фотограф в ЦПКиО

Волгоградцы, которые вечером 12 июля отдыхали в Центральном парке, стали свидетелями феерического огненного зрелища. Как сообщает ИА «Высота 102», на главной сцене парка вновь выступили артисты творческой лаборатории «Атом Шоу» – самого зажигательного в прямом и переносном смысле волгоградского коллектива.





Гостям и жителям Волгограда артисты показали настоящие чудеса владения огнем и покорения огненной стихии. А продемонстрированные трюки зачастую заставляли восторженных зрителей ахать и даже хвататься за сердце.