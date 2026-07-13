



Волгоград благодаря модернизации трамвая занял второе место в России по скорости работы общественного транспорта. Об этом отрапортовали чиновники мэрии на заседании профильной комиссии регионального парламента. Такой итог стал возможен благодаря вложению в транспортную сферу 12 млрд рублей в рамках заключённого с АО «Электротранспорт Плюс» концессионного соглашения.

- Результатом исполнения инвестиционной фазы стало увеличение средней скорости движения до 26 км/ч – это позволило Волгограду занять второе место в рейтинге городов Российской Федерации по скорости движения общественного транспорта, уступив только Москве. Пассажиропоток скоростного трамвая повысился на 134 тысячи пассажиров в год. На две минуты сократился интервал движения трамваев на реконструированных участках, показатель ежедневного выпуска подвижного состава на сегодняшний день составляет более 95, - подчеркнул заместитель главы Волгограда Виталий Кокшилов.

По данным чиновника, к первоочередным задачам компании-концессионера было отнесено снижение на четверть степени износа трамвайных путей. Для этого реконструируются 34,2 км путей, в числе которых 14,7 км – линия метротрама, обновление подвижного состава, остановочных платформ, 11 тяговых подстанций, депо №3. Достижение выпуска не менее 95% вагонов на линии.

Благодаря поддержке региональных властей на базе волгоградского завода «ВЭТА» создаются мощности по монтажу на старые «Татры» новых кузовов. Благодаря этому в 2026 году планируется выпустить на линии 20 трамваев с новыми салонами, оснащёнными кондиционерами. Также специалисты капитально обновят 30 вагонных тележек. В сочетании с завершённой в прошлом году закупкой 62 новых трамваев «Львёнок» и «Невский», это позволит существенно омолодить используемый подвижной состав.

Отметим, как ранее сообщала редакция, концессионное соглашение между администрацией Волгограда и компанией АО «Электротранспорт Плюс» было заключено в 2022 году сроком на 25 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»