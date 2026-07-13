В Центральном районе Волгограда жильцы многоквартирных домов пожаловались на проблемы с укрытием во время ракетной опасности. Вечером 12 июля одна из семей с детьми вынуждена была с боем прорываться в заглубленное помещение, оборудованное на территории элитного жилого комплекса «Арбат».

– Мы с мужем и детьми гуляли рядом со школьным стадионом на ул. Бакинской. Вдруг нам пришло смс-сообщение о ракетной опасности. Мы уже напряглись, а вскоре услышали, как из громкоговорителей оперативный дежурный потребовал немедленно взять свои вещи и проследовать в укрытие. Ещё несколько недель назад, когда впервые прозвучала тревога, мы уточнили в администрации, где наше заглубленное помещение. Как выяснилось, оно оборудовано в подземном паркинге находящегося поблизости ЖК «Арбат», – рассказала волгоградка Юлия.

Однако, подойдя к элитной высотке, волгоградцы столкнулись с тем, что здесь их никто не ждёт.

– Мы позвонили консьержу. Женщина в ответ удивилась тому, что мы пришли в паркинг. Гул сирены на улице она назвала учебной тревогой и посоветовала не обращать внимания. Когда мы настояли, она начала нервничать и заявила, что не может нас впустить из-за соображений безопасности, ведь на парковке стоят дорогие машины, стоимость которых, с ее слов, доходит до 20 миллионов рублей, – продолжила местная жительница.

По словам женщины, после этого разговор прервался, однако семья с детьми продолжала стоять перед закрытыми дверьми, ожидая какой-либо реакции охраны.

– Судя по всему, консьерж кому-то позвонила, и ей объяснили, что она была неправа. После этого она неохотно, но впустила нас в укрытие. Сказав кому-то по рации, что мы пришли чисто «пошоркаться». Вместе с нами спустились ещё несколько местных жителей. При этом все эти разборки отняли около 15-20 минут, которые в условиях нацеленного на Волгоград ракетного удара могли бы стоить нашей семье жизней. Неужели, если у людей нет машины за 20 млн, мы должны погибать? – задаётся вопросом многодетная мать.

13 июля героиня обратилась в муниципальный комитет ГО ЧС с просьбой пояснить, законно ли поведение управляющей компании. В городской администрации посочувствовали волгоградке, но развели руками, посоветовав обратиться в собственную УК с просьбой организовать укрытие в подвале дома, где она проживает. Юлия так и поступила, однако и в обслуживающей организации не смогли ничем её обнадежить.

– Мне сказали, что у нас проходят коммуникации и при всём желании в нашем подвале разместиться элементарно негде. Получается, круг замкнулся. Понятно, что нас всё же пустили. Но это было днём. А как же нам поступать, когда в укрытие предписывают спуститься в ночное время? У меня есть сомнения, что нам вообще кто-то на звонки ответит.

Редакция обратилась в УК «7 Ветров» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По информации сотрудников организации, 12 июля дежурство в ЖК «Арбат» несла сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП).

– На самом деле, проблемы как таковой нет. У нас все консьержи проинструктированы. Есть чёткий алгоритм действий во время «ракетной опасности». Доступ в укрытие свободный. Просто нужно вызвать консьержа, и она проводит и всё объяснит. В случае возникновения каких-то накладок на двери указан номер телефона. Жильцы близлежащих домов всегда могут обратиться, и им обязательно помогут, – прокомментировали в организации. – На момент ракетной опасности 12 июля на объекте находилась не консьерж, а сотрудник ЧОП. Всем сотрудникам ЧОП розданы памятки о действиях в данной ситуации.

После обращения редакции УК уведомила об инциденте руководство ЧОП.

– Доступ в укрытие имеется свободный. О действии данного сотрудника сообщили руководителю ЧОП, – уточнили в управляющей компании.





Фото: читатели ИА «Высота 102»