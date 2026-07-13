Главное

Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Актуально

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку
Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой...
Федеральные новости
 В России спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год
В Общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год. Как сообщил член комиссии Общественной палаты  по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, сумма составит от...
Общество

«У них там машины по 20 миллионов»: волгоградцам пришлось выпрашивать убежище в элитном ЖК

Общество 13.07.2026 17:50
0
13.07.2026 17:50


В Центральном районе Волгограда жильцы многоквартирных домов пожаловались на проблемы с укрытием во время ракетной опасности. Вечером 12 июля одна из семей с детьми вынуждена была с боем прорываться в заглубленное помещение, оборудованное на территории элитного жилого комплекса «Арбат».

– Мы с мужем и детьми гуляли рядом со школьным стадионом на ул. Бакинской. Вдруг нам пришло смс-сообщение о ракетной опасности. Мы уже напряглись, а вскоре услышали, как из громкоговорителей оперативный дежурный потребовал немедленно взять свои вещи и проследовать в укрытие. Ещё несколько недель назад, когда впервые прозвучала тревога, мы уточнили в администрации, где наше заглубленное помещение. Как выяснилось, оно оборудовано в подземном паркинге находящегося поблизости ЖК «Арбат», – рассказала волгоградка Юлия.

Однако, подойдя к элитной высотке, волгоградцы столкнулись с тем, что здесь их никто не ждёт.

– Мы позвонили консьержу. Женщина в ответ удивилась тому, что мы пришли в паркинг. Гул сирены на улице она назвала учебной тревогой и посоветовала не обращать внимания. Когда мы настояли, она начала нервничать и заявила, что не может нас впустить из-за соображений безопасности, ведь на парковке стоят дорогие машины, стоимость которых, с ее слов, доходит до 20 миллионов рублей, –  продолжила местная жительница.

По словам женщины, после этого разговор прервался, однако семья с детьми продолжала стоять перед закрытыми дверьми, ожидая какой-либо реакции охраны.

– Судя по всему, консьерж кому-то позвонила, и ей объяснили, что она была неправа. После этого она неохотно, но впустила нас в укрытие. Сказав кому-то по рации, что мы пришли чисто «пошоркаться». Вместе с нами спустились ещё несколько местных жителей. При этом все эти разборки отняли около 15-20 минут, которые в условиях нацеленного на Волгоград ракетного удара могли бы стоить нашей семье жизней. Неужели, если у людей нет машины за 20 млн, мы должны погибать? – задаётся вопросом многодетная мать.

13 июля героиня обратилась в муниципальный комитет ГО ЧС с просьбой пояснить, законно ли поведение управляющей компании. В городской администрации посочувствовали волгоградке, но развели руками, посоветовав обратиться в собственную УК с просьбой организовать укрытие в подвале дома, где она проживает. Юлия так и поступила, однако и в обслуживающей организации не смогли ничем её обнадежить.

– Мне сказали, что у нас проходят коммуникации и при всём желании в нашем подвале разместиться элементарно негде. Получается, круг замкнулся. Понятно, что нас всё же пустили. Но это было днём. А как же нам поступать, когда в укрытие предписывают спуститься в ночное время? У меня есть сомнения, что нам вообще кто-то на звонки ответит.

Редакция обратилась в УК «7 Ветров» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По информации сотрудников организации, 12 июля дежурство в ЖК «Арбат» несла сотрудница частного охранного предприятия (ЧОП).  

– На самом деле, проблемы как таковой нет. У нас все консьержи проинструктированы. Есть чёткий алгоритм действий во время «ракетной опасности». Доступ в укрытие свободный. Просто нужно вызвать консьержа, и она проводит и всё объяснит. В случае возникновения каких-то накладок на двери указан номер телефона. Жильцы близлежащих домов всегда могут обратиться, и им обязательно помогут, – прокомментировали в организации. – На момент ракетной опасности 12 июля на объекте находилась не консьерж, а сотрудник ЧОП. Всем сотрудникам ЧОП розданы памятки о действиях в данной ситуации. 

После обращения редакции УК уведомила об инциденте руководство ЧОП.  

–  Доступ в укрытие имеется свободный. О действии данного сотрудника сообщили руководителю ЧОП, – уточнили в управляющей компании. 


Фото: читатели ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.07.2026 19:06
Общество 13.07.2026 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 18:26
Общество 13.07.2026 18:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 18:01
Общество 13.07.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 17:50
Общество 13.07.2026 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 17:34
Общество 13.07.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 16:00
Общество 13.07.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 15:48
Общество 13.07.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 15:36
Общество 13.07.2026 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 14:46
Общество 13.07.2026 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 14:26
Общество 13.07.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 13:18
Общество 13.07.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 13:09
Общество 13.07.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 10:16
Общество 13.07.2026 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 10:13
Общество 13.07.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.07.2026 09:28
Общество 13.07.2026 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:06
В Волгограде бесплатное ЭКО помогло появиться на свет 117 малышамСмотреть фотографии
18:26
Бочаров провел вечернее совещание в обладмине по ЖКХСмотреть фотографии
18:14
Триумф юниоров в Мюнхене: волгоградец Михаил Щербаков – герой первенстваСмотреть фотографии
18:01
Путин удостоил наград волгоградскую семью, двух чиновников и депутатаСмотреть фотографии
17:50
«У них там машины по 20 миллионов»: волгоградцам пришлось выпрашивать убежище в элитном ЖКСмотреть фотографии
17:34
Радио и ТВ точечно отключат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:03
Черный дым от горящего камыша окутал север ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Интрига до последнего метра: Ершова вырвала победу на Кубке России по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
16:00
КСП: депутаты Волгоградской облдумы потратили сверх «плана» 100 миллионовСмотреть фотографии
15:48
Московская фирма «ЕКС» построит участок трассы под Волгоградом за 13 млрд рублейСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области из-за холодильника сгорела казачья хатаСмотреть фотографии
15:33
«Вы должны были меня пропустить»: момент ДТП с «перевертышем» в Волжском попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Лимиты использования гаджетов детьми установило МинпросвещенияСмотреть фотографии
14:26
«Огненный» репортаж снял волгоградский фотограф в ЦПКиОСмотреть фотографии
13:18
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за грозыСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде пока не планируют вводить продажу топлива по талонамСмотреть фотографии
12:18
Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судейСмотреть фотографии
12:17
Дело о хищении у камышан 900 млн передал СК в прокуратуруСмотреть фотографии
11:37
Цель – 6,5 млн тонн: уборка урожая стартовала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
На юге Волгограда разыскивают водителя, сбившего насмерть 35-летнюю женщинуСмотреть фотографии
10:56
В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонкуСмотреть фотографии
10:41
На место экс-депутата Волгоградской облдумы претендуют пятероСмотреть фотографии
10:38
«Ротор» – «Нижний Новгород»: ошибки, характер и работа над ошибкамиСмотреть фотографии
10:16
Более 1,5 тыс. машин волгоградских аграриев спасли от зараженияСмотреть фотографии
10:13
«Быстрее только в Москве»: в Волгограде мэрия отрапортовала о кардинальном преображении городского трамваяСмотреть фотографии
09:28
До 332 млрд рублей вырос торговый оборот в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
Военные сбили шеренгу атаковавших Волгоградскую область украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:42
Первый случай заражения ЛЗН от комаров зафиксирован в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:03
МЧС предупредило о грозовом шторме 13 июляСмотреть фотографии
07:36
Карантин по бешенству ввели в сельском поселении Волгоградской областиСмотреть фотографии
 