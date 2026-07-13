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Общество

Лимиты использования гаджетов детьми установило Минпросвещения

Общество 13.07.2026 14:46
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13.07.2026 14:46


Министерство просвещения Российской Федерации выпустило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Документ предлагает российским родителям ограничить время пребывания детей у экранов в зависимости от их возраста.  Малышей до трех лет рекомендуют и вовсе не подпускать к смартфонам и планшетам.  

Согласно рекомендациям, дети до 2–3 лет должны развлекаться только подвижными играми, творчеством и живым общением.

Для остальных возрастных групп установлены следующие лимиты:

 

  • от 2–3 лет – не более 20 минут в день;
  • 3–7 лет – до 1 часа;
  • 7–11 лет – до 1,5 часа;
  • 11–16 лет – до 2 часов.

 

Специалисты подчеркивают: важно чередовать время, проведенное у экрана с физической активностью. Когда же ребенок использует цифровые устройства, нужно контролировать его осанку, следить за тем, чтобы гаджеты не работали слишком громко и не подносились близко к глазам. 

Рекомендации носят добровольный характер, но призваны помочь родителям выстроить здоровый цифровой режим для детей.

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