Лимиты использования гаджетов детьми установило Минпросвещения





Министерство просвещения Российской Федерации выпустило рекомендации по использованию гаджетов детьми. Документ предлагает российским родителям ограничить время пребывания детей у экранов в зависимости от их возраста. Малышей до трех лет рекомендуют и вовсе не подпускать к смартфонам и планшетам.

Согласно рекомендациям, дети до 2–3 лет должны развлекаться только подвижными играми, творчеством и живым общением.

Для остальных возрастных групп установлены следующие лимиты:

от 2–3 лет – не более 20 минут в день;

3–7 лет – до 1 часа;

7–11 лет – до 1,5 часа;

11–16 лет – до 2 часов.

Специалисты подчеркивают: важно чередовать время, проведенное у экрана с физической активностью. Когда же ребенок использует цифровые устройства, нужно контролировать его осанку, следить за тем, чтобы гаджеты не работали слишком громко и не подносились близко к глазам.

Рекомендации носят добровольный характер, но призваны помочь родителям выстроить здоровый цифровой режим для детей.