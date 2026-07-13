В Волгограде пока не планируют вводить продажу топлива по талонам





В Волгоградской области в ближайшее время не планируют вводить продажу топлива на АЗС по талонам. В этом корреспондентов Volganet.net заверили в администрации региона. Между тем, сообщают СМИ, такую схему реализации топлива уже применяют в Краснодарском крае.

– На АЗС «Роснефть» (в Краснодаре) свободная продажа бензина отменена – заправиться теперь можно только по предварительной записи через специальный чат-бот в мессенджере MAX. Механизм простой: водитель оформляет электронный талон, указывает номер телефона и госномер автомобиля. Система бронирует объём топлива и назначает время прибытия на заправку. Получить талон можно не чаще раза в сутки. Если водитель не успевает к назначенному времени, бронь автоматически аннулируется, – сообщают журналисты со ссылкой на «Сарафан23».

Источник новостного портала в администрации Волгоградской области уточнил, что власти региона администрации за опытом других субъектов, но пока оснований перенимать опыт Краснодара не видят.

Напомним, что в Волгограде и области действует лимит на продажу топлива – не более 20 литров на один автомобиль. При этом в региональной столице отмечается рост спроса на электрокары и гибридные автомобили, а также на переоборудование транспортных средств по газ.