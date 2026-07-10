На главу семейства напали с ножом на пляже под Волгоградом





Полицейские Ленинского района задержали мужчину, порезавшего ножом 42-летнего жителя Волжского. 4 июля мужчина с детьми отдыхал на пляже с ночевкой. Ночью к ним подошел неизвестный мужчина и попросил угостить арбузом. Понимая, что незваный гость находится в состоянии алкогольного опьянения, глава семьи решил не отказывать в просьбе и передал ему нож, чтобы он сам отрезал себе кусок.

Однако тот повел себя неадекватно. Внезапно он полоснул ножом отдыхающего, причинив ему резаную рану щеки и заушной области, после чего убежал. Пострадавший обратился за помощью к медикам, а полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 57-летний волжанин, который сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.



Фото ГУ МВД по Волгоградской области