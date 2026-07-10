Двое погибли, двое ранены в жуткой аварии под Волгоградом

Страшное ДТП в Волгоградской области унесло жизни двоих человек. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили об аварии, произошедшей 9 июля на 628-м километре трассы Р-229 в Быковском районе. Здесь столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. С места аварии также госпитализированы двое. Подробности трагедии уточняются.
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