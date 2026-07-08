Семь Февроний и 5 345 Петров, проживающих в Волгоградской области, получают поддержку от регионального отделения Соцфонда. В организации поделились и другой любопытной статистикой в связи с празднованием сегодня, 8 июля, Дня семьи, любви и верности, учрежденного в честь православных Петра и Февронии Муромских.
Самый старший из мужчин с именем Петр, 106-летний житель региона является ветераном Великой Отечественной войны. Самой старшей Февронии – 89 лет.
Самой младшей Февронии из многодетной семьи – всего 4 годика. А самому маленькому Петру – 7 месяцев.