Семь Февроний и 5 345 Петров, проживающих в Волгоградской области, получают поддержку от регионального отделения Соцфонда. В организации поделились и другой любопытной статистикой в связи с празднованием сегодня, 8 июля, Дня семьи, любви и верности, учрежденного в честь православных Петра и Февронии Муромских.