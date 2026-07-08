



Волгоградцев приглашают поучаствовать в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Сбор заявок начался несколько недель назад и продолжится до 12 октября 2026 года.

От участников принимаются пейзажные, портретные, репортажные, архитектурные фото. В целом оцениваться работы будут в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Россия — семья семей».

Принять участие могут граждане в возрасте от 18 лет. Для каждой номинации принимаются от 1 до 5 снимков. Фотографии должны быть созданы не ранее 2021 года.

Отметим, организатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам национальностей России. Направить работы можно через специальный сайт. Оценивать их будет профессиональное конкурсное жюри.

Фото из архива ИА «Высота 102»