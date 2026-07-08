



Региональный комитет здравоохранения рассказал о работе под Волгоградом крылатой скорой. Вертолёт санавиации с начала года помог спасти жизни 146 человек, среди которых 32 ребёнка, в том числе и два грудничка.

Чаще всего специалисты транспортируют пострадавших в ДТП, пациентов с кардиологическими заболеваниями, инсультами и другими состояниями, угрожающими жизни. География работы санавиации чаще всего включает в себя вылеты в Михайловку, Урюпинск, Палласовку и Камышин.

Отметим, по информации регионального комитета здравоохранения, санитарный вертолёт помогает обеспечить экстренной медицинской помощью жителей даже самых отдалённых населённых пунктов. Помимо воздушного судна в эвакуации пострадавших также нередко задействуются спецавтомобили скорой медицинской помощи класса «В» и «С».