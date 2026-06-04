Организаторов финансовой пирамиды осудят за обман 77 волгоградцев





Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и участника преступной группы, которая обманула 77 человек. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, они обвиняются в мошенничестве на сумму более 68 миллионов рублей. Дело рассмотрит Кировский районный суд.

Финансовая пирамида под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса» действовала с ноября 2015 года по октябрь 2022 года. Фигуранты привлекали деньги граждан под высокие проценты. При этом выплаты первым пайщикам осуществлялись за счет привлечения новых клиентов. Финал был закономерен – 77 человек так и не получили обещанные проценты и не смогли вернуть вложенные средства.

Напомним, в 2024 году директор кооператива был приговорен к трем годам лишения свободы. Так как он вернул только 800 тысяч в качестве возмещения нанесенного ущерба гражданам, его имущество – квартира, автомобиль и земельные участки – на общую сумму около 13 миллионов рублей было арестовано.



