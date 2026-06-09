Волгоградцам в День России разрешили парковаться бесплатно

В Волгограде в праздничный день 12 июня все платные парковки станут бесплатными. В День России жители и гости смогут не беспокоиться о том, где им заплатить за свой автомобиль, оставленный в центре города.

Отметим, что в этом месяце в связи с праздником, который пришелся на пятницу, выпадает больше бесплатных парковочных дней. В выходные, напомним, в Волгограде плата за парковки не взимается.

Следующий праздничный день, который скажется на работе парковок, выпадает только в ноябре.

Фото из архива V102.RU

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