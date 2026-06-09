Волгоградской молодежи предлагают до 300 тысяч рублей на проекты

До 300 тысяч рублей могут получить молодые жители Волгоградской области на реализацию своих инициатив. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, претендовать на гранты волгоградцы могут в в рамках федеральной кампании «Возможности для молодежи». До 16 июля через систему «Молодежь России» принимаются заявки на участие в конкурсе «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты».
– Участниками конкурса могут стать жители Волгоградской области в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый вправе представить не более одной заявки, – уточняют в региональном комитете молодежной политики.
Предложить свои идеи волгоградцы могут по 18 номинациям:
- #создавай_возможности (занятость молодежи, в том числе самозанятость);
- #развивай_среду (развитие малых территорий);
- #объединяй (межкультурный диалог и международное сотрудничество);
- #защищай (противодействие идеологии экстремизма и терроризма);
- #стирай_границы (работа с людьми с ОВЗ);
- #сохраняй_природу (экологическое просвещение);
- #двигай_сообщества (студенческие сообщества ссузов);
- #вдохновляй (творческие инициативы и культурно-образовательная среда);
- #делись_опытом (передача опыта и наставничество);
- #береги (развитие гражданской идентичности);
- #открывай_страну (молодежный туризм);
- #будь_здоров (спорт и ЗОЖ);
- #помни (сохранение исторической памяти);
- #расскажи_о_главном (молодежные медиа);
- #родные_любимые (сохранение семейных ценностей);
- #МЫВМЕСТЕ (добровольчество);
- #Ты_не_один (профилактика девиантного поведения и социализация молодежи);
- #вклад_в_будущее (вовлечение молодежи в науку и технологии).
На что можно будет потратить средства? Например, на организацию образовательных курсов, закупку оборудования и другие цели. Обратиться за поддержкой в подготовке проекта можно к амбассадорам Росмолодежь.Гранты — Виктории Василевской и Эльвире Сейткалиевой, студенткам ВолгГМУ.
В 2025 году победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты: микрогранты» стала студентка ВолгГМУ Марина Сулейманова. На 173 тыс. рублей она провела медиашколу студенческих отрядов Волгоградской области. Всего в прошлом году 39 молодых жителей региона суммарно привлекли около 24 млн рублей в первом и втором сезонах конкурса Росмолодежь.Гранты среди физических лиц.
Напомним, что в Волгоградской области реализуется комплекс мер по созданию условий для раскрытия творческого и профессионального потенциала молодежи. Свои инициативы молодые люди предлагают на регулярных встречах с губернатором Андреем Бочаровым. Поддержка талантов и повышение социальной активности соответствуют ключевым целям национального проекта «Молодежь и дети». Узнать о доступных возможностях и заполнить анкету можно на сайте национальныеприоритеты.рф.
Фото: архив ИА «Высота 102»