Волгоградской молодежи предлагают до 300 тысяч рублей на проекты





До 300 тысяч рублей могут получить молодые жители Волгоградской области на реализацию своих инициатив. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, претендовать на гранты волгоградцы могут в в рамках федеральной кампании «Возможности для молодежи». До 16 июля через систему «Молодежь России» принимаются заявки на участие в конкурсе «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты».

– Участниками конкурса могут стать жители Волгоградской области в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый вправе представить не более одной заявки, – уточняют в региональном комитете молодежной политики.

Предложить свои идеи волгоградцы могут по 18 номинациям:

#создавай_возможности (занятость молодежи, в том числе самозанятость);

#развивай_среду (развитие малых территорий);

#объединяй (межкультурный диалог и международное сотрудничество);

#защищай (противодействие идеологии экстремизма и терроризма);

#стирай_границы (работа с людьми с ОВЗ);

#сохраняй_природу (экологическое просвещение);

#двигай_сообщества (студенческие сообщества ссузов);

#вдохновляй (творческие инициативы и культурно-образовательная среда);

#делись_опытом (передача опыта и наставничество);

#береги (развитие гражданской идентичности);

#открывай_страну (молодежный туризм);

#будь_здоров (спорт и ЗОЖ);

#помни (сохранение исторической памяти);

#расскажи_о_главном (молодежные медиа);

#родные_любимые (сохранение семейных ценностей);

#МЫВМЕСТЕ (добровольчество);

#Ты_не_один (профилактика девиантного поведения и социализация молодежи);

#вклад_в_будущее (вовлечение молодежи в науку и технологии).

На что можно будет потратить средства? Например, на организацию образовательных курсов, закупку оборудования и другие цели. Обратиться за поддержкой в подготовке проекта можно к амбассадорам Росмолодежь.Гранты — Виктории Василевской и Эльвире Сейткалиевой, студенткам ВолгГМУ.

В 2025 году победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты: микрогранты» стала студентка ВолгГМУ Марина Сулейманова. На 173 тыс. рублей она провела медиашколу студенческих отрядов Волгоградской области. Всего в прошлом году 39 молодых жителей региона суммарно привлекли около 24 млн рублей в первом и втором сезонах конкурса Росмолодежь.Гранты среди физических лиц.

Напомним, что в Волгоградской области реализуется комплекс мер по созданию условий для раскрытия творческого и профессионального потенциала молодежи. Свои инициативы молодые люди предлагают на регулярных встречах с губернатором Андреем Бочаровым. Поддержка талантов и повышение социальной активности соответствуют ключевым целям национального проекта «Молодежь и дети». Узнать о доступных возможностях и заполнить анкету можно на сайте национальныеприоритеты.рф.

Фото: архив ИА «Высота 102»