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Общество

Волгоградской молодежи предлагают до 300 тысяч рублей на проекты

Общество 09.06.2026 17:51
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09.06.2026 17:51


До 300 тысяч рублей могут получить молодые жители Волгоградской области на реализацию своих инициатив. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, претендовать на  гранты волгоградцы могут в в рамках федеральной кампании «Возможности для молодежи». До 16 июля через систему «Молодежь России» принимаются заявки на участие в конкурсе «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты». 

– Участниками конкурса могут стать жители Волгоградской области в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый вправе представить не более одной заявки, – уточняют в региональном комитете молодежной политики. 

Предложить свои идеи волгоградцы могут по 18 номинациям: 

  • #создавай_возможности (занятость молодежи, в том числе самозанятость); 
  •  #развивай_среду (развитие малых территорий); 
  •  #объединяй (межкультурный диалог и международное сотрудничество); 
  •  #защищай (противодействие идеологии экстремизма и терроризма); 
  •  #стирай_границы (работа с людьми с ОВЗ); 
  •  #сохраняй_природу (экологическое просвещение); 
  •  #двигай_сообщества (студенческие сообщества ссузов); 
  •  #вдохновляй (творческие инициативы и культурно-образовательная среда); 
  •  #делись_опытом (передача опыта и наставничество); 
  •  #береги (развитие гражданской идентичности); 
  •  #открывай_страну (молодежный туризм); 
  •  #будь_здоров (спорт и ЗОЖ); 
  •  #помни (сохранение исторической памяти); 
  •  #расскажи_о_главном (молодежные медиа); 
  •  #родные_любимые (сохранение семейных ценностей); 
  •  #МЫВМЕСТЕ (добровольчество); 
  •  #Ты_не_один (профилактика девиантного поведения и социализация молодежи); 
  •  #вклад_в_будущее (вовлечение молодежи в науку и технологии).

На что можно будет потратить средства? Например, на организацию образовательных курсов, закупку оборудования и другие цели. Обратиться за поддержкой в подготовке проекта можно к амбассадорам Росмолодежь.Гранты — Виктории Василевской и Эльвире Сейткалиевой, студенткам ВолгГМУ.

В 2025 году победителем конкурса «Росмолодежь.Гранты: микрогранты» стала студентка ВолгГМУ Марина Сулейманова. На 173 тыс. рублей она провела медиашколу студенческих отрядов Волгоградской области. Всего в прошлом году 39 молодых жителей региона суммарно привлекли около 24 млн рублей в первом и втором сезонах конкурса Росмолодежь.Гранты среди физических лиц.

Напомним, что в Волгоградской области реализуется комплекс мер по созданию условий для раскрытия творческого и профессионального потенциала молодежи. Свои инициативы молодые люди предлагают на регулярных встречах с губернатором Андреем Бочаровым. Поддержка талантов и повышение социальной активности соответствуют ключевым целям национального проекта «Молодежь и дети». Узнать о доступных возможностях и заполнить анкету можно на сайте национальныеприоритеты.рф.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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