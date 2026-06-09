Сегодня, 9 июня, депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, предусматривающий комплекс мер для защиты граждан от мошенников, использующих информационные и коммуникационные технологии. В числе таких мер, в частности, создание тревожной кнопки на Госуслугах, самозапрет на международные телефонные звонки и заключение договора на оказание услуг связи с оператором с обязательным предоставлением идентификационного номера своего мобильного телефона (IMEI).

«Люди ждут...»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что одним из приоритетов депутатской работы является защита россиян и из сбережений от мошенников.

- Мошенники — преступники. И наша с вами задача — поставить заслон тем, кто пытается искусственный интеллект и другие новые возможности использовать для обмана граждан, — сказал Володин на пленарном заседании. — Надо попросить правительство, чтобы правоохранительные, контрольно-надзорные органы в рамках правоприменения анализировали оперативно ситуацию.

Володин отметил, что «люди ждут принятия закона». Количество киберпреступлений в отношении граждан, по его словам, снизилось. Указанные поправки позволят эту динамику поддерживать, считает председатель Госдумы.

Какие изменения приняты

Граждане России теперь получат возможность установить самозапрет на получение международных телефонных звонков. Законом также предусмотрена их маркировка.

Вводится так называемая «детская сим-карта». Для этого родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты несовершеннолетним ребенком для его обеспечения безопасным контентом.

Россияне обязаны будут сообщить мобильному оператору идентификационный номер своего мобильного телефона (IMEI) для внесения в договор об оказании услуг связи. Без внесения кода IMEI в договор с оператором услуги связи предоставляться не будут. Предполагается создать единую базу данных идентификаторов пользовательского оборудования.

На портале Госуслуг появится сервис «красная кнопка». Если гражданин заподозрит, что стал жертвой мошенников, может воспользоваться этим сервисом для быстрой приостановки дистанционных денежных операций.

Уточняются условия использования виртуальных телефонных станций и абонентских терминалов пропуска трафика (SIM-боксов).

Законом вводится ограничение предельного количества банковских карт, оформленных на одного человека. Их должно быть не более 20. Данная мера преимущественно направлена на борьбу с дропперами.

Предусмотрен механизм возмещения ущерба от мошеннических действий. Теперь если банки и сотовые операторы не выполнят весь комплекс мер по защите гражданина от мошенников, то будут обязаны компенсировать ущерб от таких преступлений.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

