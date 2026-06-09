Сегодня, 9 июня, депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем (окончательном) чтениях закон, предусматривающий комплекс мер для защиты граждан от мошенников, использующих информационные и коммуникационные технологии. В числе таких мер, в частности, создание тревожной кнопки на Госуслугах, самозапрет на международные телефонные звонки и заключение договора на оказание услуг связи с оператором с обязательным предоставлением идентификационного номера своего мобильного телефона (IMEI).
«Люди ждут...»
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что одним из приоритетов депутатской работы является защита россиян и из сбережений от мошенников.
- Мошенники — преступники. И наша с вами задача — поставить заслон тем, кто пытается искусственный интеллект и другие новые возможности использовать для обмана граждан, — сказал Володин на пленарном заседании. — Надо попросить правительство, чтобы правоохранительные, контрольно-надзорные органы в рамках правоприменения анализировали оперативно ситуацию.
Володин отметил, что «люди ждут принятия закона». Количество киберпреступлений в отношении граждан, по его словам, снизилось. Указанные поправки позволят эту динамику поддерживать, считает председатель Госдумы.
Какие изменения приняты
- Граждане России теперь получат возможность установить самозапрет на получение международных телефонных звонков. Законом также предусмотрена их маркировка.
- Вводится так называемая «детская сим-карта». Для этого родители получат право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты несовершеннолетним ребенком для его обеспечения безопасным контентом.
- Россияне обязаны будут сообщить мобильному оператору идентификационный номер своего мобильного телефона (IMEI) для внесения в договор об оказании услуг связи. Без внесения кода IMEI в договор с оператором услуги связи предоставляться не будут. Предполагается создать единую базу данных идентификаторов пользовательского оборудования.
- На портале Госуслуг появится сервис «красная кнопка». Если гражданин заподозрит, что стал жертвой мошенников, может воспользоваться этим сервисом для быстрой приостановки дистанционных денежных операций.
- Уточняются условия использования виртуальных телефонных станций и абонентских терминалов пропуска трафика (SIM-боксов).
- Законом вводится ограничение предельного количества банковских карт, оформленных на одного человека. Их должно быть не более 20. Данная мера преимущественно направлена на борьбу с дропперами.
- Предусмотрен механизм возмещения ущерба от мошеннических действий. Теперь если банки и сотовые операторы не выполнят весь комплекс мер по защите гражданина от мошенников, то будут обязаны компенсировать ущерб от таких преступлений.
Фото из архива V102.RU
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