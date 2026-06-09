



В Центральном парке культуры и отдыха продолжается строительство 120-метрового колеса обозрения. Запустить «Звезду Сталинграда» планируют уже в этом теплом сезоне.

– Специалисты переоборудовали гусеничный кран, выставив его в проектное положение. На площадке создана временная конструкция, которая поможет монтировать секции окружности, – рассказали в ЦПКиО. – В ближайшее время подрядчик приступит к одному из самых ожидаемых этапов – сборке первых секций колеса обозрения, приехавших в Волгоград с завода-изготовителя.





Масштабы будущего аттракциона, открывающего панораму на Мамаев курган, весь Центральный район и даже на Волго-Ахтубинскую пойму, действительно впечатляют. Каждый радиальный элемент – всего их установят 34 – весит 8,5 тонн. Для того, чтобы установить тяжелые конструкции, специалисты увеличили вылет стрелы гусеничного крана с 84 до 105 метров.

– До этого подрядчик вместе с инженерами компании – изготовителя собрали четыре 60-метровые колонны и центральный вал – ключевую деталь, на которую и будут крепить детали окружности, в том числе ванты, – отметили в парке. – К слову, они заменят привычные всем спицы, вращающие кабинки колеса. Использование такой технологии позволит снизить вес конструкции и равномерно распределить нагрузку на все колесо – запускать его будет возможно при любой погоде.





В ЦПКиО заявляют, что выбранная для колеса конструкция не только технологична, но и эстетична. Благодаря вантам растущая в парке «Звезда Сталинграда» будет практически прозрачной. Используя эту важную деталь, волгоградцы планируют создать уникальную программу и запустить на 120-метровом колесе мультирежимную подсветку с возможностью воспроизводить видео.

– Открытие вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» запланировано на этот теплый сезон, – заключили в ЦПКиО.

В 68 кабинках, каждая из которых рассчитана на шесть пассажиров, волгоградцы и туристы будут описывать круг в течение 23 минут.

Отметим, что переехавшее из ЦПКиО колесо готовят к открытию в Красноармейском районе. В начале недели его впервые протестировали на новой площадке.

– Сейчас мы приступили к тестированию колеса обозрения в условиях разной нагрузки. Максимальная загрузка одной кабины составит порядка 400 кг. После этого аттракцион ждут процедура технического освидетельствования с привлечением независимой аккредитованной организации и получение свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие безопасность использования объекта, – подчеркнули в пресс-службе ЦПКиО.





Фото Андрея Поручаева и пресс-службы ЦПКиО