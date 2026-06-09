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Общество

В Волгоградской области назвали проекты-лидеры нацголосования по благоустройству

Общество 09.06.2026 20:01
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09.06.2026 20:01


12 июня Минстрой подведёт итоги общенационального голосования по отбору проектов благоустройства, которые будут в приоритетном порядке профинансированы в 2027 году. В Волгоградской области на выбор жителей региона были представлены 52 территории. За считанные дни до завершения голосования власти назвали проекты-лидеры.

- В Волгограде среди территорий-лидеров: сквер по ул. им. Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе (15,3 тыс. голосов); территория, включающая зону конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе (15,2 тыс. голосов); общественная территория в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе (15,2 тыс. голосов), — сообщили в облкомЖКХ.

Не меньшую активность проявили и жители Волжского. Здесь порядка 18 тыс. голосов набрал сквер вдоль ул. Машиностроителей. Камышане отдали предпочтение благоустройству тротуарного пространства вдоль ул. Некрасова. Этот проект набирает 4,3 тыс. голосов.

Отметим, на текущий момент позиции лидеров голосования ещё могут измениться. Все жители региона старше 14 лет могут проголосовать за понравившийся проект на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru. Легче всего это сделать онлайн, авторизировавшись на площадке через «Госуслуги».

Фото из архива ИА «Высота 102»

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