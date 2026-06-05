Сборная России со счетом 3:0 обыграла Буркина-Фасо в Волгограде

На «Волгоград Арене» закончился товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо. Россия выиграла со счетом 3:0.
Болельщики эмоционально празднуют победу, хотя начало второго тайма заставило их понервничать - на короткое время инициативу взяли футболисты из Африки.
Однако российские футболисты после массовой замены перехватили инициативу и заколотили в ворота соперника третий мяч на 73-й минуте матча.
После финального свистка завершил вечер Сергей Нихаенко, финалист проекта Олега Газманова «Родники», – он исполнил композицию «Высота».
Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU