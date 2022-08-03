Общество

Светлая радость: фоторепортаж из Усть-Медведецкого монастыря, отмечающего 370-летие

Общество 03.08.2022 20:27
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03.08.2022 20:27

От Волгограда до города Серафимовича по прямой больше 160 километров и больше трех часов в дороге. Несмотря на столь дальнее расстояние, утром 3 августа именно этот путь выбрали для себя сотни волгоградцев. Цель у всех была единой – успеть к празднованию дня рождения монастыря. Усть-Медведецкий Спасо-Преображенский монастырь отмечал сегодня свое 370-летие. 


Десятки жителей Серафимовича, для которых монастырь не просто достопримечательность, а едва ли ни второй дом, начали собираться у дверей Казанского храма еще минувшей ночью – по случаю праздника в нижнем храме преподобного Арсения Великого состоялась ночная Божественная литургия. В шесть утра прошла ранняя Божественная литургия в храме Преображения Господня, а тремя часами позже – поздняя Божественная литургия в Казанском соборе, которую возглавил сонм архиереев в сослужении духовенства Волгоградской митрополии.



Отмечая столь важную дату в истории монастыря, нельзя не вспомнить, как он зарождался. 

– По благословению Патриарха Никона между 1652—1662 годами на правом берегу Дона недалеко от устья речки Медведицы начиналось строительство мужского монастыря. Освящение первого храма было совершено в 1670 году. Первыми настоятелями монастыря были игумен Исаия, старцы Иосиф, Корнилий и Кирилл, – рассказали в праздничный день в Волгоградской митрополии. – В 1785 году по ходатайству войскового атамана Иловайского Усть-Медведицкий монастырь был преобразован в женский. В монастырь тогда были переведены 40 девиц, составляющих Сиротинское девичье собрание.

Расцвет монастыря приходится на вторую половину 19 века. В январе 1864 года архиепископом Иоанном в Новочеркасске была посвящена в сан игумении монахиня Арсения (Себрякова), дочь знаменитого генерала Михаила Васильевича Себрякова. 

– Игумения Арсения занялась обучением грамоте всех монастырских сестер, собрала большую библиотеку, заложила основы старчества в обители, а в 1867 году открыла бесплатное четырехклассное училище для детей. Во время ее правления был построен большой двухэтажный Казанский храм в византийском стиле, богадельня, множество монастырских зданий, дома для священников, оборудованы рукодельная, золотошвейная, иконописная мастерские, организовано монастырское подворье в станице Урюпинской и скит на реке Медведице, – рассказывают в епархии. 



В 1918 году Советские власти приняли решение о безвозмездном отнятии монастырских земель, а в 1919 году обитель упразднили как юридическое лицо. Под видом Преображенской трудовой артели монастырь существовал до 1928 года. 15 августа 1928 года ЧОНовцы устроили погром в храмах, выгнав монахинь за ворота.  В советский период монастырские постройки были практически уничтожены. Чудом уцелел лишь Казанский храм.

Возрождение монастыря началось в 1992 году по благословению архиепископа Германа (Тимофеева), вступившего в управление Волгоградской епархией. Первоначально он был открыт как мужской, и лишь в 2002 году стал женским. 

В 2022 году отмечается 370-летие со дня основания монастыря и 20-летие возрождения женской обители. Торжества приурочены ко дню памяти преподобной Арсении – 3 августа.

Чтобы разделить радость с прихожанами прибыл накануне в Серафимовичский район митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.  


После двух божественных литургий в монастыре состоялся Крестный ход – вокруг собора Казанской иконы Божьей матери. По его окончании верующих обильно окропили святой водой. 



После Крестного хода все проследовали в собор, где продолжились торжества. Духовенство прославило игуменью Арсению – месточтимую святую и основательницу обители.






Добавим, что в ходе праздничных мероприятий настоятельнице Спасо-Преображенского Усть-Медведицкого монастыря игуменье Георгии (Боровик) сегодня вручили высшую награду региона – медаль «За заслуги перед Волгоградской областью». За активное участие в восстановлении монастырского комплекса почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора, областной думы, епархиальными и казачьими наградами были отмечены более 30 человек. 

Под занавес праздника участников торжеств поздравили своими выступлениями Московский мужской академический хор, хор монахинь Усть-Медведицкого монастыря и другие художественные коллективы.


 Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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