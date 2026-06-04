310 иностранцев-нелегалов выслали из Волгоградской области

Волгоградские судебные приставы за 5 месяцев 2026 года выдворили из страны 310 иностранцев. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, иностранные граждане нарушили правила въезда в Россию или режим пребывания в стране.

Нелегалы были выявлены в ходе совместной работы с сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области. В списке выдворенных — граждане Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и других стран ближнего зарубежья.