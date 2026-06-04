



В Центральном районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» приступили к работам по замене теплотрассы большого диаметра, обеспечивающей ресурсом 20 тыс. местных жителей. На время ремонта специалисты организовали временную схему движения. Автолюбителям придётся объезжать участок в границах пр. Ленина и дома №17 на ул. Глазкова по альтернативным маршрутам.

- Инженерные сети были проложены еще в 70-х годах прошлого столетия и полностью выработали свой ресурс. Специалисты обновят 250-метровый участок трубопровода и полностью реконструируют тепловой канал. Новые железобетонные «короба» защитят коммуникации от внешнего воздействия, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Отметим, на время производство работ для большинства абонентов коммунальщики организовали подачу горячей воды по другой магистрали. Напомним, летом 2025 года здесь уже был обновлён соседний участок теплопровода протяжённостью 50 метров.

Фото: «Концессии теплоснабжения»