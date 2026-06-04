Хотел проскочить? Момент массового ДТП в Волгограде попал на видео





Массовая авария с участием четырех автомобилей, которая произошла накануне поздно вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда, попала на камеры видеонаблюдения. Судя по опубликованной ГУ МВД России по региону записи, виновником ДТП стал водитель внедорожника. Пострадали два человека.

- 20-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ленд Крузер», напротив дома № 56 по ул. Еременко не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан», двигавшейся впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Грейт Волл», двигавшейся навстречу, - сообщили в полиции.

Под раздачу попала еще одна иномарка. Автомобиль «Рено», который от удара продолжил движение, врезался в «Мазда 3», которая стояла спереди. В результате ДТП пострадали виновник аварии и водитель автомобиля «Грейт Волл». С места происшествия их забрали бригады скорой помощи.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU





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