



В казанском Дворце водных видов спорта завершились 61‑е Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин» – главный старт года для пловцов 12–13 лет. На дистанции вышли 806 юных талантов из 71 региона страны. Борьба развернулась нешуточная: каждый заплыв демонстрировал, что будущее российского плавания – в надёжных руках.

В командном зачёте победу праздновала сборная Санкт‑Петербурга – город на Неве подтвердил статус кузницы талантов. Серебро сенсационно взяла команда Волгоградской области: её спортсмены показали универсальность и волю к победе на всех дистанциях. Бронзу завоевала сборная Москвы, не отступившая без боя.





На самой изматывающей дистанции – 800 м вольным стилем – у мальчиков триумфально выступил Егор Сергеев из Волгоградской области. Его время – 8:45.96 – стало эталоном выносливости в своей возрастной категории. Серебро досталось Алексею Гуськову из Московской области (8:54.41), а бронза – Арсению Ильиных из Татарстана (8:54.59).

У девочек на аналогичной дистанции победу вырвала Полина Бусловская из Воронежской области (8:57.49). Её плавный, но мощный стиль позволил опередить Дарью Самарскую из Волгоградской области (9:03.06) и Варвару Чувашову из Москвы (9:12.32).

В дисциплине «200 м комплексное плавание» блистал Гавриил Иванов из Санкт‑Петербурга. Его результат – 2:15.31 – показал, что юный спортсмен владеет всеми стилями на высочайшем уровне. Всего полсекунды уступил ему Ярослав Маркин из Москвы (2:15.86), а замкнул тройку призёров всё тот же Егор Сергеев (2:17.25), подтвердив свою универсальность.





Волгоградская область заявила о себе и в спринте. Дарья Самарская взяла золото на 100 м вольным стилем (57.52), оставив позади Марию Соколову из Петербурга (59.02) и Ксению Жеребину из Подмосковья (59.20).

На спине не было равных Валерии Шмидт из Москвы (1:03.99), но Варвара Фомина из Московской области (1:04.36) и волгоградка Аврора Реппало (1:04.80) не дали расслабиться столичной спортсменке.

А в баттерфляе триумфально выступила Майя Судакова (Волгоградская область) – её 1:03.31 принесли золото. Амалия Эрих из Московской области (1:03.94) и Ксения Вернигорова из Ростовской области (1:04.49) дополнили пьедестал.





По итогам подсчёта очков World Aquatics лучшие результаты показали:

Полина Бусловская (Воронежская область) на дистанции 800 м вольным стилем – 8:57,49 (730 очков);

Егор Сергеев (Волгоградская область) на дистанции 800 м вольным стилем – 8:45,96 (635 очков).

Эти результаты стали эталоном выносливости и техники в возрастной категории 12–13 лет.

Соревнования «Весёлый дельфин» вновь доказали: российский бассейн богат талантами. Победы Санкт‑Петербурга, Волгоградской области показали, что регионы активно развивают плавание, а юные спортсмены готовы бороться за медали самого высокого уровня.

Александр Веселовский

Фото: Федерация водных видов спорта России