Главное

Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятия Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
Федеральные новости
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Спорт

«Театр одного актёра»: в матче «Ростов‑Дон»–«Каустик» Даниил Кольцов 16 раз поразил ворота

Спорт 02.06.2026 11:01
0
02.06.2026 11:01


В крытом футбольном манеже Ростова‑на‑Дону состоялся первый переходный матч между командами «Ростов-Дон» (Ростов‑на‑Дону) и «Каустик» (Волгоград) за право выступать в Суперлиге. Встреча, собравшая немногочисленную аудиторию, завершилась боевой ничьей – 33:33 (16:18).

С первых минут игра пошла на высоких скоростях. Хозяева площадки, поддерживаемые своей верой в успех, захватили инициативу и повели в счёте. Однако гости не дрогнули и постепенно выровняли игру.

На 16‑й минуте Владислав Алексанян точным броском вывел «Каустик» вперёд – и команда из Волгограда начала наращивать преимущество. К 27‑й минуте «химические» уже уверенно лидировали – 16:13. Грамотная тактика и слаженные действия в защите позволили волгоградцам сохранить боевой настрой до перерыва. К концу первого тайма счёт оставался в их пользу: 18:16.

Второй тайм стал настоящим испытанием на прочность для обеих команд. «Каустик» сумел нарастить отрыв до четырёх мячей, но «Ростов‑Дон», проявив волю к победе, начал планомерное наступление.

Ключевым отрезком матча стала 53‑я минута. Серия ошибок гостей в атаке и дисциплинарные взыскания позволили ростовчанам перехватить инициативу. Семён Арзамасов точным броском сравнял счёт – 30:30, и с этого момента игра пошла буквально «мяч в мяч». Каждая атака могла стать решающей, и напряжение на площадке достигло предела.

«Ростов‑Дон» сумел ненадолго выйти вперёд, но вратарь гостей Никита Михайлов совершил несколько впечатляющих сейвов, позволив команде вернуться в игру.

Драматическая развязка наступила на последней минуте. Даниил Кольцов точным броском вывел гостей вперёд – но в ответной атаке Максим Пихтярев молниеносно восстановил равенство, забив решающий мяч. В заключительной атаке «Каустика» Кирилл Акрамов не смог добыть победу для своей команды.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников дал оценку действиям команды:

– Пропустили много мячей, когда у соперника уже заканчивалось время на владение. В нападении допускали потери, не реализовывали моменты, поэтому и растеряли преимущество.

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Каустик» (Волгоград) – 33:33 (16:18).
1 июня. Переходные матчи. Ростов-на-Дону. Крытый футбольный манеж. Количество зрителей: 97.
Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников. (Москва).
«Ростов-Дон»: Шимоенков – Воробьев, Васильев (6), Сибирев (4), Трофимец (4), Арзамасов (3) Ковалев (3) – Ледяев, Самойленко (4), Биданок, Самарский, Жук (2), Лысенко, Востриков, Пихтярев (7),
Секерич.
«Каустик»: Михайлов – Ибраков (2), Кольцов (16), Светлов (4), Глущенко (3), Кудинов (1), Алексанян (2) – Великанов, Кумсков, Акрамов (5), Палащенко, Филёв, Токмаков, Косогов, Земляной, Васильев.
Владение мячом (мин): 25 – 35.
7-метровые/голы: 7/6 – 10/8.
Удаления: 4 – 4.
Потери: 11 – 10.

Таким образом, первый матч не выявил победителя. Всё решится в ответной встрече, которая состоится 6 июня в Волгограде. Обе команды доказали, что достойны играть в Суперлиге, и болельщики вправе ожидать ещё одного захватывающего поединка.

Александр Веселовский

Фото: Александр Овсиенко

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
02.06.2026 11:01
Спорт 02.06.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.06.2026 10:34
Спорт 02.06.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.06.2026 20:52
Спорт 01.06.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.06.2026 18:39
Спорт 01.06.2026 18:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.06.2026 14:00
Спорт 01.06.2026 14:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.06.2026 12:43
Спорт 01.06.2026 12:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.05.2026 20:41
Спорт 31.05.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.05.2026 18:30
Спорт 31.05.2026 18:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.05.2026 15:59
Спорт 31.05.2026 15:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 19:10
Спорт 30.05.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 15:30
Спорт 30.05.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 12:51
Спорт 30.05.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.05.2026 11:04
Спорт 30.05.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.05.2026 09:22
Спорт 29.05.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.05.2026 16:58
Спорт 28.05.2026 16:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
Очередной «слив с Дальнего Востока»? Волгоградским школьникам предлагают ответы на ЕГЭСмотреть фотографии
11:10
Девушка на «Ладе» устроила массовое ДТП с элитными авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:01
«Театр одного актёра»: в матче «Ростов‑Дон»–«Каустик» Даниил Кольцов 16 раз поразил воротаСмотреть фотографии
11:01
Житель Волжского расплатится за гибель человека своим автоСмотреть фотографии
10:54
Ломают жизнь? Под Волгоградом суд разрешил арестованному отличнику сдавать ЕГЭ без подготовкиСмотреть фотографии
10:34
«Весёлый дельфин-2026»: Волгоградская область и Санкт‑Петербург блеснули в КазаниСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом СК прикрыл бизнес организаторов подпольного казиноСмотреть фотографии
10:30
«Главное – держаться друг за друга»: воспитывающую 11 детей волгоградку назвали матерью-героинейСмотреть фотографии
10:04
Синоптики назвали волгоградцам день прихода июньской жарыСмотреть фотографии
09:43
Военный суд в Ростове огласил приговор волгоградцу за поддержку терактов КиеваСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде мошенница за 10 млн пообещала бизнесмену полумиллиардный грантСмотреть фотографии
08:15
Долги по кредитам спишут волгоградцам, ушедшим с 1 мая на СВОСмотреть фотографии
08:08
Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятияСмотреть фотографии
07:52
Тарифы ЖКХ на 2027 год начали готовить для волгоградцевСмотреть фотографии
07:42
Налет БПЛА на Волгоградскую область отбили военные 2 июняСмотреть фотографии
07:12
Соцфонд начал прием заявлений на семейную выплату от волгоградцевСмотреть фотографии
06:44
40-летний волгоградский футболист Александр Токарев погиб на СВОСмотреть фотографии
06:39
Росавиация сняла 4-часовой план «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:16
4-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:57
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда 2 июняСмотреть фотографии
05:44
Угроза БПЛА действует в Волгоградской области с ночи 2 июняСмотреть фотографии
21:37
Под Волгоградом полицейские задержали иномарку с 3 кг мефедронаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:52
Четыре награды привезли волгоградцы с чемпионата ЮФО по дзюдоСмотреть фотографии
20:24
Треть волгоградских компаний повысила зарплаты: кому повезлоСмотреть фотографии
19:27
В Волжском полиция ищет участников потасовки за право проезда по дворовой дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Волгограде мэрия перекроет дороги перед матчем России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
18:39
«Ротор» объявил о расставании с полузащитником Давидом ДавидяномСмотреть фотографии
18:36
Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублейСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде прокуратура помогла вернуть воду жильцам МКД в посёлке ГорныйСмотреть фотографии
17:37
Ветераны УФСБ привезли из Волгограда подарки в школу-интернат ЛНРСмотреть фотографииCмотреть видео
 