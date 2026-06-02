



В крытом футбольном манеже Ростова‑на‑Дону состоялся первый переходный матч между командами «Ростов-Дон» (Ростов‑на‑Дону) и «Каустик» (Волгоград) за право выступать в Суперлиге. Встреча, собравшая немногочисленную аудиторию, завершилась боевой ничьей – 33:33 (16:18).

С первых минут игра пошла на высоких скоростях. Хозяева площадки, поддерживаемые своей верой в успех, захватили инициативу и повели в счёте. Однако гости не дрогнули и постепенно выровняли игру.

На 16‑й минуте Владислав Алексанян точным броском вывел «Каустик» вперёд – и команда из Волгограда начала наращивать преимущество. К 27‑й минуте «химические» уже уверенно лидировали – 16:13. Грамотная тактика и слаженные действия в защите позволили волгоградцам сохранить боевой настрой до перерыва. К концу первого тайма счёт оставался в их пользу: 18:16.

Второй тайм стал настоящим испытанием на прочность для обеих команд. «Каустик» сумел нарастить отрыв до четырёх мячей, но «Ростов‑Дон», проявив волю к победе, начал планомерное наступление.

Ключевым отрезком матча стала 53‑я минута. Серия ошибок гостей в атаке и дисциплинарные взыскания позволили ростовчанам перехватить инициативу. Семён Арзамасов точным броском сравнял счёт – 30:30, и с этого момента игра пошла буквально «мяч в мяч». Каждая атака могла стать решающей, и напряжение на площадке достигло предела.

«Ростов‑Дон» сумел ненадолго выйти вперёд, но вратарь гостей Никита Михайлов совершил несколько впечатляющих сейвов, позволив команде вернуться в игру.

Драматическая развязка наступила на последней минуте. Даниил Кольцов точным броском вывел гостей вперёд – но в ответной атаке Максим Пихтярев молниеносно восстановил равенство, забив решающий мяч. В заключительной атаке «Каустика» Кирилл Акрамов не смог добыть победу для своей команды.

Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников дал оценку действиям команды:

– Пропустили много мячей, когда у соперника уже заканчивалось время на владение. В нападении допускали потери, не реализовывали моменты, поэтому и растеряли преимущество.