



Футбольный клуб «Челябинск» объявил о подписании контракта с 27‑летним нападающим Ильёй Сафроновым. Игрок перешёл в уральскую команду на правах свободного агента после сезона в волгоградском «Роторе».

В минувшем розыгрыше первенства Сафронов стал лучшим бомбардиром волгоградского клуба, забив 7 голов. Опыт игрока в Первой лиге впечатляет: на его счету 89 матчей, 12 забитых мячей и 4 голевые передачи. Эти показатели подчёркивают, что «Челябинск» приобрёл опытного и высококлассного футболиста, способного усилить атакующие действия команды. Контракт с Ильёй Сафроновым рассчитан на два года.

Кроме того, в конце мая «Челябинск» заключил двухлетний контракт с ещё одним игроком из Волгограда – экс‑капитаном «Ротора» Сергеем Макаровым. Он также перешёл в клуб на правах свободного агента.

Таким образом, «Челябинск» усилился сразу двумя опытными футболистами из одного клуба. Это является очень важным шагом в укреплении состава перед предстоящим сезоном Первой лиги.

Александр Веселовский

Фото: СК Ротор