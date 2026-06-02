Волгоградское «Динамо‑Синара» анонсировало кадровые изменения





Волгоградский клуб «Динамо‑Синара», финишировавший в минувшем сезоне на 6‑м месте Суперлиги чемпионата России по гандболу среди женских команд, анонсировал кадровые изменения.

Пресс‑служба «Динамо» официально подтвердила уход сразу пяти игроков основного состава: Олеси Черненко, Анастасии Фёдоровой, Стефании Белолипецкой, Татьяны Кирилловой и Анжелики Лебедевой.

Клуб поблагодарил спортсменок за время, проведённое в команде, за самоотдачу на тренировках и матчах, а также пожелал успехов в дальнейшей спортивной карьере.

Руководство команды пока не комментирует причины расставания с гандболистками и не раскрывает планы по усилению состава перед новым сезоном. Уход сразу пяти игроков ставит перед тренерским штабом задачу оперативно перестроить игровую модель команды.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо‑Синара»