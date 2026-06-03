



3 июня губернатор Андрей Бочаров вместе с замминистра обороны РФ Александром Санчиком окончательно утвердили внешний облик памятника подвигу участников специальной военной операции по защите Донбасса. Соответствующий документ был подписан руководителями в студии военных художников имени М.Б. Грекова.

- Приступаем к его практическому исполнению, отливке, а затем к установке у подножия Мамаева кургана. Это историческое событие, в том числе лично для меня, потому что принимать участие в таком грандиозном мероприятии — это очень ответственно и почетно. Все должно быть сделано на самом высоком уровне, — подчеркнул глава региона.









Губернатор обратил внимание, что монумент носит по-настоящему народный характер. Его облик был создан при участии жителей региона, ветеранов СВО и бойцов на передовой. Мемориал воздвигнут у подножия главной высоты России до конца 2026 года.





Отметим, памятник будет выполнен из современного композитного материала – стеклобетона в единой стилистике с мемориальным комплексом Евгения Вучетича на Мамаевом кургане. Как ранее сообщала редакция, помимо монумента в ближайшее время здесь должен появиться и новый музей, посвящённый специальной военной операции по защите Донбасса.

Фото: администрация Волгоградской области