



История с нахождением останков погибшего на территории «лагеря смерти» защитника Сталинграда обрела свое продолжение. Разыскав дочь грузинского бойца, специалисты сравнили образцы ДНК и получили долгожданное подтверждение результатов.





- Во время поисковой экспедиции на территории лагеря для пересылки советских военнопленных «Дулаг 205» курсанты академии МВД России нашли останки солдата, при котором оказался смертный медальон с запиской на особом бланке из плотной бумаги с зеленой полосой посередине на имя Александра Григорьевича Дзманашвили 1908 года рождения, уроженца Грузинской ССР. Обычно бланки такого образца выдавались военнослужащим НКВД, - напомнили в УФСБ России по Волгоградской области.





Уже после окончания полевых работ представители поискового отряда «Наследники Победы» Волгоградской Академии МВД России начали разматывать цепочку исторических событий. Откликнувшийся на просьбу руководитель фонда «Возвращение» в Грузии помог разыскать дочь бойца, долгие годы ждавшего своего часа. У пожилой женщины – сегодня ей уже 85 лет – взяли образцы ДНК.

- Проведенная в Военно-информационном поисковом центре Казани экспертиза установила родство между останками бойца НКВД Александра Дзманашвили и жительницей Грузии, - отметили в Волгоградской Академии МВД России. – Сейчас мы решаем вопрос по передаче останков для их захоронения в Грузии.





С сентября 1942-го по январь 1943-го в селе Алексеевка существовал лагерь для советских военнопленных и мирных жителях. Условия жизни, а точнее выживания в нем, шокировали даже закаленных войной и ее страшными картинами бойцов.

- Ежедневно в 5:30 всех их выгоняли на рытье окопов и блиндажей, заставляли откапывать из-под снега траву для лошадей, рыть могилы, - писал в очерке «Кровавые злодеяния гитлеровцев в селе Алексеевка» руководитель Сталинградского обкома ВКП(б) Алексей Чуянов. – Работа продолжалась дотемна, а иногда и позднее. Не выполнявших нормы, отстававших от строя и жаловавшихся на плохое состояние здоровья немцы избивали палками, а часто пристреливали.

По словам самих узников, в «Дулаг-205» жили до шести тысяч человек. Уже освободив его территорию, красноармейцы обнаружили более полутора тысяч неубранных трупов на входе, а также более двух с половиной тысяч тел убитых в трех ямах, располагавшихся в 50-100 метрах от лагеря.

