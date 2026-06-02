Путин удостоил госнаград и званий семерых волгоградцев

Президент России подписал 24-страничный Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в котором отмечены заслуги сразу семерых жителей Волгоградской области.

Так, как уже сообщалось, звание «Мать-Героиня» присвоено Валентине Филипповой, которая воспитывает 11 детей.

Директор ООО «Гришиных» Александр Гришин, чье предприятие работает в сфере АПК, награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству».

Медалью «За храбрость» II степени удостоены четверо сотрудников управления охраны филиала «Волгоградский» ООО «ЛУК-ТЭК». Так, за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, награждены начальник управления охраны Сергей Марчук, водитель-охранник дежурной службы Руслан Одногулов, старший охранник отделения патрульных групп Александр Савкин и водитель-охранник отделения патрульных групп Михаил Урусов.

Указом звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации» присвоено директору специализированного ГБУ Волгоградской области «Арчединское лесничество» Сергею Теслюку.





