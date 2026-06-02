Управляющую компанию обязали заплатить свыше 146 тысяч рублей за последствия столкновения с иномаркой мусорного контейнера, который привел в движение порыв ветра.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что это происшествие случилось 5 июля 2025 года в одном из дворов по улице Пархоменко в Центральном районе. В автомобиль марки Tоyota Corolla Fielder из-за порыва ветра врезался контейнер для сбора ТКО, повредив заднюю часть иномарки. Владелец авто обратился в полицию, которая зафиксировала повреждения в виде царапин и сколов лакокрасочного покрытия на заднем бампере и на заднем правом фонаре с повреждением стекла двери багажника. Стоимость восстановительная ремонта составила 79800 рублей.

Владелец иномарки обратился с претензией к ООО «Управляющая компания Центрального района», на территории которой произошло это происшествие. Однако в УК требование о возмещении вреда оставили без ответа, тогда мужчина обратился в суд с иском. Его требования были признаны обоснованными.

Согласно решению Ворошиловского районного суда Волгограда, УК должна выплатить автомобилисту стоимость ремонта машины, моральный вред, штраф и возместить судебные расходы на общую сумму свыше 146 тысяч рублей.

Фото сгенерировано ИИ

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!