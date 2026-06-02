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Общество

Новое место встречи: скульптуры Говорухина с кинолентой и Высоцкого появятся в центре Волгограда

Общество 02.06.2026 20:40
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02.06.2026 20:40


В Волгограде ведутся работы по преображению бульварной части проспекта Ленина от Аллеи Героев до улицы Комсомольская в тематический уголок, посвященный советскому кино. Проект благоустройства этой территории прошел государственную историко-культурную экспертизу.

Согласно задумке архитекторов, реализовавших идею по увековечению памяти великого режиссера и политического деятеля Станислава Говорухина в Волгограде, указанная территория будет состоять из нескольких тематических зон, где будут установлены киноафиши и скульптуры известных киногероев из популярных фильмов, таких как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Робинзон Крузо», режиссером которых был Станислав Говорухин.


Так, бронзовая скульптура режиссёра Станислава Говорухина будет высотой 2,1 метра в обрамлении 3-метровой киноленты. В тематическом парке также появится Владимир Высоцкий. Его метровая сидящая скульптура также будет выполнена из бронзы. На скамейке поблизости разместят фигуру литературного персонажа Володи Шарапова – напарника Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя».


Посвященное кинематографу пространство украсят малые архитектурные формы – бронзовые фигуры из «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», а на канализационном люке установят чугунную фигуру «Кошки 33 (из х/ф Место встречи изменить нельзя)» с антивандальным креплением в виде цепи. 



Территорию украсят тематическими светильниками, вымостят тротуарной бетонной и гранитной плиткой, установят новые чугунные скамейки и урны, выполнят озеленение. Здесь высадят новые деревья и кустарники. На бульварной части появятся спиреи японские, можжевельники «Рокери Джем», пузыреплодники карликовые и барбарисы. Озеленителям предстоят работы по пересадке уже растущего здесь тополя и 1578 роз, а также устройство нового посевного газона на площади 5132 кв.м. Водопровод для полива растений отремонтируют, сделают новое освещение тематической зоны, установят прожекторы. 


Напомним, что предложение об увековечении памяти деятеля культуры Станислава Говорухина поступило 31 марта от представителей ветеранского сообщества Волгоградской области. Тогда сообщалось, что памятник ему будет установлен в одном из скверов на пр. Ленина, а сама зона отдыха может быть названа в честь известного режиссёра.


На фото эскизы будущего сквера


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