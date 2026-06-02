



Четыре дополнительных пригородных поезда назначили на 5 июня в связи с проведением в Волгограде товарищеского матча сборных России и Буркина-Фасо. Как сообщили в АО «Волгоградтранспригород», на матч болельщики могут приехать на двух поездах. Один из поездов №6726/6725 отправится со ст. Шпалопропитка в 18:33, прибудет он на верхнюю платформу Мамаеваа кургана в 19:30 ч.

Пригородный поезд №6317 сообщением Тракторная-Пасс. — Шпалопропитка отправится со о.п. Тракторная-Пасс. в 19:14 ч, а прибудет на нижнюю платформу Мамаева кургана в 19:30 ч.

После окончания матча назначены еще два пригородных поезда: № 6331 отправится со ст. Красноокттябрьская в 22-34 ч., а прибудет на Шпалопроппитку в 23.52 ч.

Жителей Волжского отвезет домой поезд № 6435/6436 отправлением со ст. Волгоград-1 в 22.37 ч. и прибытием на ст. Волжский в 23.25.

Напомним, товарищеский матч на Волгоград Арене начнется в 20-00 ч.