Под Волгоградом СК прикрыл бизнес организаторов подпольного казино





В Волжском Волгоградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за работы подпольного казино. Игорный бизнес организовали шестеро местных жителей.

- Действуя в условиях строгой конспирации, сообщники организовали работу подпольного игрового клуба, расположенного на улице Оломоуцкая города Волжский. Используя специализированное игровое оборудование, фигуранты в период с конца мая 2025 года по настоящее время проводили азартные игры в карточный покер, извлекая из этой деятельности незаконный доход, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Спецоперацию по ликвидации злачного места совместно провели региональное управление СК и областной главк МВД России. Силовики изъяли игровое оборудование, подпольную бухгалтерию и прочие доказательства.

Отметим, фигуранты взяты под стражу. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование незаконной деятельности подпольного казино продолжается.

Фото из архива ИА «Высота 102»