 Скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина
Известная россиянам по ролям в фильмах «Бабий бунт», «День за днем» и «Обломов» заслуженная артистка Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года.
 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета.
В Волгограде суд отложил заседание по делу об изъятии имущества депутата Короткова

В Кировском районе Волгограда отложено заседание по иску прокуратуры к депутату-бизнесмену Станиславу Короткову. Суд рассмотрит вопрос изъятия имущества лишившегося поста парламентария через две недели.

- Рассмотрение гражданского дела в отношении Короткова С.В. отложено. Следующее судебное заседание состоится 19 июня 2026 года в 10:00, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В прокуратуре региона добавили, что пауза носит плановый характер и необходима для предоставления сторонами документов.

Напомним, Станислав Коротков был уличён надзорным органом в нарушении антикоррупционного запрета. Депутат годами совмещал оплачиваемую должность с коммерческой деятельностью. В конце 2025 года прокуратура потребовала лишить парламентария мандата за нарушение законодательства, однако увольнять «по статье» облдума коллегу отказалась, одобрив заявление Короткова о добровольной отставке, позволяющей сохранить все привилегии.

Впоследствии прокуратура через суд заставила региональный парламент скорректировать формулировки в постановлении о прекращении полномочий оскандалившегося парламентария. После этого надзорный орган подал иск в Кировский районный суд Волгограда об изъятии в пользу государства дохода депутата-бизнесмена за минувшие годы. Изначально в иске фигурировала сумма в 43,9 млн рублей, однако 5 мая прокуратура увеличила требования до 164,8 млн рублей.

Отметим, во время судебных разбирательств вскрылись необычайные коммерческие успехи Станислава Короткова. По требованию прокуратуры на имущество экс-депутата был наложен арест. Только лишь в списке недвижимости, принадлежащей парламентарию, 65 киммерийских и жилых объектов на территории Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. В их числе квартиры в доме «Шурика» и столичных лакшери-высотках, а также бизнес-центр ID Tower. Стоимость только последнего объекта оценивается в несколько млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

