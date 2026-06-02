 Скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина
Известная россиянам по ролям в фильмах «Бабий бунт», «День за днем» и «Обломов» заслуженная артистка Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Об этом 2 июня сообщило ИА «СарИнформ»...
 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
В Волгограде в день матча сборных России и Буркина-Фасо укрепят тылы общественного транспорта

02.06.2026 17:49
Дополнительный транспорт выведут на улицы города в день товарищеского футбольного матча сборных России и Буркина-Фасо.

- В пятницу, 5 июня, в Волгограде продлят время работы скоростного трамвая: последний рейс до станции «Ельшанка» отправится в 23:00, - сообщают в прессы-службе администрации Волгограда. – В сторону Тракторозаводского района трамваи будут ходить до 23:50.

Чтобы после матча у стадиона «Волгоград Арена» не случилось транспортного коллапса, в мэрии решили прикрыть тылы троллейбусами – на линию выйдут 20 машин, которые повезут горожан в Тракторозаводской, Дзержинский и Советский районы, - а также автобусами. С 21:45 спейрейсы домчат волгоградцев до остановок «61-я школа» и до Жилгородка.

Жителям южных районов Волгограда советуют уезжать от остановки «ЦПКиО» на электробусах, курсирующих по маршруту № 15. Болельщиков футбола начнут встречать уже в 21:45. Альтернативой станет маршрутка № 3с, которая в день большой игры уйдет с линии только в 23:00.

- В 22:40 от станции «Мамаев курган» отправится электричка до «Шпалопропитки». Волжан заберут с остановки в 22:45, - комментируют в мэрии.

И перед матчем, и после него горожанам придется прогуляться до ближайших остановок – на «Волгоград Арене» общественный транспорт перестанет останавливаться уже в 16:00.

Отметим, что пересесть на общественный транспорт вечером пятницы волгоградцам советуют не только из-за возможных пробок, но и из-за временного перекрытия дорог в Центральном районе.

- С полуночи 5 июня свободными от автотранспорта станут: дорога по ул. Зайцева в границах от пр. им. В.И. Ленина до ул. им. маршала Чуйкова и входа GATE № 1, выезд со стороны ул. Батальонной на автомобильную дорогу ул. Зайцева, проезд от автомобильной дороги пр. им. В.И. Ленина до входа GATE № 5 и некоторые другие участки, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Автомобилистам предложат объехать пешеходные участки по улицам 7-й Гвардейской и Возрождения.

Фото Павла Мирошкина 

