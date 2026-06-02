МВД: двое 17-летних парней бесследно пропали под Волгоградом





Сотрудники МВД по городу Михайловке Волгоградской области просят жителей региона оказать помощь в поиске двух несовершеннолетних студентов. Молодые люди ушли из дома еще 29 мая, больше о них ничего неизвестно.

Известно, что оба 17-летних юноши состоят на профилактическом учете в ОУУП и ПДН. Не исключено, что молодые люди могли уехать в Волгоград.

Лев Лоневский

Приметы: рост 170-175 см, короткие волосы русого цвета.

В день исчезновения был одет в белую футболку, черную кофту, того же цвета джинсы и кроссовки.

Максим Задорожный

Приметы: рост 170-175, светлые длинные волосы, закрывающие глаза.

В день исчезновения был одет в белую футболку, черную кофту, черные джинсы и кроссовки.

Если вы знаете о местоположении несовершеннолетних, сообщите по номерам: 8(84463)2-52-47, 8(995)142-10-17.