



В Красноармейском районе Волгограда жильцы многоквартирного дома №6 на пр. Столетова вынуждены были записать коллективное видеообращение. В канун Дня защиты детей чиновники лишили местную детвору единственной игровой площадки. Городок был демонтирован сотрудниками МБУ, отвечающего за благоустройство района, и в разобранном состоянии перенесён в находящийся в этом же квартале другой двор.





- Наш дом был возведён вблизи промышленной зоны, и как такового двора здесь нет. Несколько лет назад к фасаду была сделана пристройка для размещения магазина. Для строительства подрядчик спилил огромные 25-летние сосны, которые здесь нами были посажены ещё при сдаче МКД. Тогда был большой скандал, и чтобы уладить ситуацию, строители предложили установить перед домом современную десятку игровую площадку, - рассказала журналистам одна из жительниц.





Монтажём подрядчик занимался самостоятельно, заверив собственников, что игровая площадка соответствует всем нормам, а местные власти согласовали её установку. Детский городок простоял во дворе около семи лет, однако в 2026 году вдруг вызвал пристальный интерес муниципалитета.





Сначала один из жильцов увидел объявление. Документ за подписью начальника экономического отдела райадминистрации Н.С. Карпухиной гласил, что одна из лавочек находится у МКД незаконно. Владельцев чиновники обязали демонтировать объект за свой счёт, иначе это сделают городские службы, так ещё и взыщут расходы с местных жильцов. При этом на самом детском игровом комплексе никаких оповещений не было, поэтому волгоградцы не придали документу большого значения, списав его на некую ошибку.

Однако спустя полтора месяца пришли рабочие, прогнали детей и начали демонтировать качели. Примечательно, что к качеству игровых конструкций у муниципалитета никаких претензий нет. Весь вопрос заключается лишь в том, что якобы не была соблюдена процедура установки игрового городка.

При этом, вместо того чтобы помочь гражданам узаконить площадку, власти решили поступить кардинально.

– Ко Дню защиты детей оборудование детского городка не просто было демонтировано, но и уже перекачивалось в двор ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ». У наших детей в преддверии праздника отобрали площадку, чтобы отдать кому то ещё? Какой-то сюрреализм. При этом с жильцами никто не советовался. Мы были бы готовы рассмотреть возможность установки площадки в соседнем дворе, но, конечно, не в далёком ТСН, куда наши родители не смогут отпускать маленьких детей. Подаренное нашему дому имущество фактически было похищено. Мы требуем его вернуть на законное место, – добавила женщина.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в управляющую организацию «Регион 34», обслуживающую дом №6 на пр. Столетова с просьбой прокомментировать произошедшее. Руководитель компании рассказал журналистам, что за всю свою работу впервые сталкивается с таким вопиющим случаем.

– Узнали только сегодня о произошедшем от жильцов. Из администрации никаких уведомлений не получали. Очень странная ситуация. Придомовой участок может быть размежёванным или находиться в муниципальной собственности, но никто не вправе забирать отсюда чужое, дорогостоящее имущество и уж тем более передавать его третьим лицам, – подчеркнул гендиректор Вадим Клычев.

Руководитель заявил, что в настоящее время вместе с собственниками организация готова обратиться в прокуратуру и полицию с целью восстановления законных прав детей и жителей многоэтажки.

Редакция также обратилась в ТСН «НА ГАГРИНСКОЙ». Председатель рассказал, что собственники напрасно подумали, что демонтированная площадка может быть установлена на территории ТСН.

- Нет, конечно, подозрения жителей высказанные в нашем отношении не имеют ничего общего с реальностью. На самом деле я не знаю, зачем муниципалитет перенёс разобранные конструкции именно в наш двор. Могу только предположить, что у нас здесь было свободное место для складирования и стояли камеры видеонаблюдения. Возможно, поэтому временно сюда и перенесли элементы детской площадки. Сегодня утром городок уже был перевезён городскими службами на базу хранения, - подчеркнул Александр Лысов.

Мужчина также обратил внимание, что, по его информации, качели изначально располагались в прилегающем к МКД сквере на муниципальной территории и продолжительное время ни УК, обслуживающая дом №6 на пр. Столетова, ни муниципалитет не уделяли внимания площадке, в результате чего она пришла в ненадлежащее состояние.





- За площадкой никто не следил. Просили студентов из Политеха провести субботник, из-за близости к магазину там распивали спиртные напитки, - добавил председатель соседнего ТСЖ.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Красноармейского района Волгограда с просьбой рассказать, каким образом демонтаж школьного городка поможет в борьбе с алкоголизмом среди местных жителей, и почему оборудование было демонтировано, а не взято на баланс и приведено в порядок, однако районные чиновники разговаривать с журналистами не захотели. ИА «Высота 102» направило запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прояснить происходящее. Власти объяснили необходимость демонтажа оборудования заботой о детях. По данным городской администрации, конструкция находилась в опасном состоянии и не могли больше эксплуатироваться.

- В ходе обследования весной текущего года сотрудниками районной администрации было выявлено, что детская площадка, расположенная на дворовой территории по пр. им. Столетова, 6, находится в неудовлетворительном техническом состоянии и может представлять потенциальную опасность для детей. В связи с тем, что у районной администрации отсутствовали актуальные сведения о собственнике данного объекта, который обязан содержать ее в надлежащем состоянии, профильной комиссией было принято решение о демонтаже. Информационные объявления о решении комиссии были заранее размещены на конструкциях. Ввиду неявки собственника демонтаж был произведен в принудительном порядке, конструкции перемещены для временного хранения на базу «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда», где и находятся в настоящее время до момента объявления собственника, - подытожили в пресс-службе.

Фото и видео: жители МКД, Александр Лысов