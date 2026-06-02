Скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина





Известная россиянам по ролям в фильмах «Бабий бунт», «День за днем» и «Обломов» заслуженная артистка Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Об этом 2 июня сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на пресс-службу московского Театра имени Пушкина.

По данным информагентства, Нина Александровна родилась в Саратове и буквально полмесяца назад отмечала очередной день рождения. Переехав после школы в Москву, училась в школе-студии МХАТ, а в пушкинском театре служила с 1962 года.

– Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь – озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей, – приводит цитату из некролога театра саратовское СМИ.

Звания заслуженной артистки России Нина Марушина была удостоена в 1995 году.

Фото: театр им. Пушкина