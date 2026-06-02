 Скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина
Известная россиянам по ролям в фильмах «Бабий бунт», «День за днем» и «Обломов» заслуженная артистка Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Об этом 2 июня сообщило ИА «СарИнформ»...
 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
Шифруются от проверок? Под Волгоградом скандальная криптоферма перешла на ночной режим генерации

В Клетском районе Волгоградской области жители станицы Кременской, потерявшие сон из-за работы газотурбинных электрогенераторов скандальной криптофермы экс-мэра Волгограда  Ищенко, зафиксировали работу оборудования на видео. Согласно измерениям станичников, непосредственно у сооружения шум достигает 88 дБ.



- Криптоферма благополучно работает как ни в чем не бывало, но теперь они делают это по ночам, продолжая издеваться над людьми. Никакие законы для них не писаны. И никого не боятся: ни председателя СК России Александра Бастрыкина, ни генпрокурора Александра Гуцана, - рассказала одна из жительниц населённого пункта.

В день записи видео, 31 мая, из-за сильнейшего гула станичница вместе с соседями вновь не смогла сомкнуть глаз и, несмотря на дождь, пришла к гудящим установкам, чтобы зафиксировать их работу. Напомним, что надзорные структуры продолжают убеждать волгоградцев в том, что оборудование коммерсантами в полную силу не используется.

- Здесь, в нескольких десятках метров, уже находятся жилые дома. Днём оборудование отключают, потому что боятся проверок, а ночью включают на полную катушку, - добавила женщина.

По словам станичников, высокий уровень шума фиксируется не только у майнинг-фермы, но и непосредственно в жилом массиве. При этом сельчане боятся, что монотонный звук, вибрация стен и стеклопакетов внутри жилых помещений – это лишь верхушка айсберга. Часть звукового загрязнения может находиться в неслышимом человеческому уху диапазоне, при этом влияющем на здоровье.



Помимо звукового загрязнения волгоградцы сообщают о выбросах продуктов горения от сжигания газа многочисленными промышленными газотурбинными генераторами. Они не отводятся от установок на большую высоту, а, по сообщениям очевидцев, стелется по рельефу, накрывая дома, находящиеся на территории станицы, которая расположена ниже уровня криптофермы. В результате населённый пункт регулярно покрывается слоем странной мелкодисперсной пыли, которой раньше в отдалённой станице без промышленных производств и низким транспортным потоком не наблюдалось.

Напомним, как ранее сообщала редакция, летом 2025 года в тайне от местных жителей на въезде в Кременскую развернулась стройка. На вопросы сельчан власти и строители утверждали, что здесь расширяют газовую станцию. Впоследствии вместо энергетической инфраструктуры здесь была обустроена площадка для размещения мобильных боксов с майнинг-оборудованием и генераторами на крыше. Последние были подключены к местной газораспределительной сети, питающейся от находящихся поблизости месторождений.

Жители заподозрили что-то неладное лишь в октябре 2025 года, когда оборудование заработало. После того как вся станица собралась на сход, власти вынуждены были прервать молчание. Выяснилось, что районные чиновники, не посоветовавшись с местными жителями, отдали участок на окраине населённого пункта под инвестиционный проект.

По словам станичников, сейчас на площадке установлены 15 газотурбинных электрогенераторов, однако в перспективе их количество планируют довести до 60. Договор аренды районные власти подписали с ООО «Столица Бункер», однако фактически свою деятельность здесь ведёт ООО «Кристалл Дон», притом что соглашение прямо запрещает передачу соответствующих прав на землю третьим лицам. Учредителем обеих организаций выступает ООО «СИНЕРГИЯ», 70% которой принадлежит экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко.

Примечательно, что по странному стечению обстоятельств офис коммерсантов в станице разместили в здании местной администрации.

Шокированные происходящим станичники завалили жалобами надзорные ведомства, однако на текущий момент обуздать майнинг-ферму до сих пор не удалось. Не помогли волгоградцам ни встреча с Генпрокурором Александром Гуцаном  в декабре 2025 года, ни коллективное видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Последний откликнулся на жалобу и поручил забрать материалы проверок из полиции в производство СК, однако, согласно собственным источникам ИА «Высота 102», впоследствии выяснилось, что как таковых документов у правоохранителей нет и передавать нечего. На этом основании прошение СК было отклонено. Будет ли следственный орган проводить свою проверку, на текущий момент неизвестно.

Отметим, согласно инвестиционному соглашению, подписанному между коммерсантами и районными властями, вблизи жилого массива станицы разрешено разместить фактически безвредное предприятие пятого класса опасности. При этом класс опасности площадки, где сейчас фактически уже осуществляется промышленная газотурбинная электрогенерация, на текущий момент не определён. По данным надзорных структур, необходимую для эксплуатации объекта экологическую документацию бизнесмены рассчитывают доделать лишь к осени 2026 года. До этого момента проверяющие не смогут полноценно проверить соответствие реального уровня шума и выбросов установленным характеристикам.

Фото и видео: жители станицы

